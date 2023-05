Vælgere vender Moderaterne ryggen efter Jon Stephensen-sager

Efter den seneste uge, hvor det kom frem, at Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, har sendt grænseoverskridende beskeder til en 19-årig kvindelig partifælle, får partiet den dårligste Voxmeter-måling siden valget.

I den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet står partiet til at få 7,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Det er to procentpoint under valgresultatet på 9,2 procent ved folketingsvalget i november sidste år. Den statistiske usikkerhed for partier er på 1,6 procentpoint.

Stephensen skrev blandt andet, at partifællen på 19 år "er smuk med den lækreste krop".

Hun modtog beskederne i februar, men selve historien om beskederne er kommet frem forrige søndag hos TV 2, som har set beskederne.

Siden er Moderaternes ledelse og Jon Stephensen blevet enige om, at Stephensen går på orlov fra sit arbejde i Folketinget resten af folketingsåret. Det er frem til den 3. oktober.

I løbet af de seneste måneder har der været flere sager om Jon Stephensen og hans fortid som teaterdirektør. En lang række personer i teaterbranchen har fortalt om grænseoverskridende opførsel fra Stephensens side.

Men modvinden blev kraftigere, da det kom frem, at han havde sendt grænseoverskridende beskeder til den unge kvinde.

Også de to andre regeringspartier, Venstre og Socialdemokratiet, er gået tilbage siden valget.

Socialdemokratiet står i den nyeste Voxmeter-måling til 21,6 procent af stemmerne. Det er 5,9 procentpoint under valgresultatet.

Venstre står til 9,4 procent af stemmerne. Ved valget fik partiet 13,3 procent af stemmerne.

Det betyder, at den samlede regering står til 38,3 procent, hvilket svarer til 68 mandater.

Det er langt fra de 89 mandater, som de tre partier sammen kunne mønstre efter valget.

Målingen er foretaget fra den 24. april til den 30. april blandt 1012 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

/ritzau/