Vælgerne får to og en halv uge til at brevstemme

Som vælger kan man brevstemme i hele Danmark - og ikke kun der, hvor man bor.

Vælgere, der er forhindret i at møde op på et valgsted og stemme ved folketingsvalget den 5. juni, har mulighed for at brevstemme forud for valget.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) allerede har udskrevet folketingsvalget, er det dog først muligt at brevstemme om otte dage.

Altså kan man brevstemme fra onsdag den 15. maj, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Sidste frist for at brevstemme er lørdag den 1. juni klokken 16.00.

Som vælger kan man brevstemme i alle kommuner - og ikke blot i den kommune, hvor man bor.

Som regel skal man møde op på en kommunes borgerservicecenter for at stemme. Men i nogle kommuner er der også mulighed for at brevstemme på biblioteker og andre kommunale institutioner.

For at få lov til at brevstemme skal man fremvise legitimation - såsom kørekort, sundhedskort eller pas.

Hvis man først har brevstemt, kan man ikke stemme på selve valgdagen den 5. juni. Det er dog muligt at brevstemme igen, hvis man fortryder sit valg. Det skal blot sket inden fristen for brevstemmer lørdag den 1. juni.

Det er den nyeste brevstemme, der tæller.

Når man har afgivet sin brevstemme ved et kommunalt stemmested, bliver stemmesedlen sendt i en kuvert til det valgsted, som vælgeren hører til.

Danskere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på enhver dansk repræsentation - altså på en dansk ambassade eller et dansk konsulat.

Hvad angår danskere i udlandet, påpeger Økonomi- og Indenrigsministeriet, at de skal sørge for at brevstemme i så god tid, at brevstemmen kan nå at blive sendt hjem til vælgerens kommune i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen udskrev valget tirsdag eftermiddag fra talerstolen i Folketingssalen.

/ritzau/