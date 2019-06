37-årige Lean Vestergaard og de andre vælgere i Hadsten gik tidligt i stemmeboksen

Udlændingepolitik og velfærd var udslagsgivende for de vælgere i Hadsten, som Kristeligt Dagblad mødte på valgdagen. Borgerne i stationsbyen mellem Aarhus og Randers stemte overvejende socialdemokratisk sidste gang

Der var festlig stemning fra morgenstunden i Hadsten på demokratiets festdag. To muntre mænd var som valgtilforordnede placeret lige ved indgangen til valgstedet i Hadsten Idræts- og Kulturcenteret og bød velkommen til vælgerne fra stationsbyen mellem Aarhus og Randers.

”De har valgt, at de to flotteste skal stå forrest,” sagde den ene af de to slanke, korthårede mænd.

”Der er også nogen, der har sagt, at vi ligner PET-agenter,” sagde den anden.

Intet tydede dog på, at der var brug for vagter eller et højnet sikkerhedsniveau denne lumre solskinsdag i byen med omtrent 8.000 indbyggere, hvor blandt andre sognepræst Sørine Gotfredsen og tidligere fodboldlandsholdsspiller Morten Bisgaard er født og opvokset. Ved valgstedets åbning var en kø af rolige østjyder parat til at gå i stemmeboksene. Op ad formiddagen blev de ved med at komme i en lind strøm. Deriblandt en mand i 30’erne med et barn i en klapvogn, der gik forbi de to valgtilforordnede i døråbningen.

”Jeg har været ude i byen og sige til folk, at blå bloks vælgere først skal stemme i morgen, og at man i dag kun kan stemme på rød blok,” sagde han til mændene i døren, som slog en latter op.

Valgstedet var en sportshal med håndboldmål, blåt gulv og gule murstensvægge. Stemmeboksene stod under basketball-kurve i siden.

Ved sidste Folketingsvalg her fik Socialdemokratiet flest stemmer efterfulgt af Venstre og Dansk Folkeparti. Dengang stemte den nu 37-årige bioanalytiker Lean Vestergaard på Dansk Folkeparti, og det gjorde han også i år på Grundlovsdag, da han mødte op ved ni-tiden i en hvid t-shirt, sorte kondisko og shorts.

”Jeg synes, at de har skubbet Danmark i den rigtige retning i forhold til udlændingepolitikken. De var meget afgørende i at få stoppet det enorme pres, der var på vores grænser i 2015, så det vil jeg gerne belønne med en stemme,” sagde han.

For Lean Vestergaard er udlændingepolitik et hovedtema, men han har ikke overvejet at stemme på hverken Nye Borgerlige eller Stram Kurs, hvis politik på dette område er endnu strammere end Dansk Folkepartis. Forskellen på de partier er, at de to nye partier står for en politik, der tangerer racisme, mener Lean Vestergaard.

”Til gengæld overvejede jeg at stemme på De Konservative i år, men jeg endte med at holde på Dansk Folkeparti på grund af udlændingepolitikken,” sagde han uden for valgstedet.

Inde i hallen var den 63-årige førtidspensionist Leif Brøndum også mødt op for at stemme om formiddagen. På grund af slid og en sjælden sygdom kører han i en el-kørestol, som han ikke kunne få ind i stemmeboksen. To af de valgtilforordnede kom ham til undsætning og fandt et sted, hvor han diskret kunne afgive sin stemme.

”Jeg har stemt på Daniel Toft Jakobsen fra Socialdemokratiet,” sagde han så, da han igen var kommet ud af hallen.

”Jeg har altid stemt på Socialdemokratiet, fordi de gør meget for de svage og de handicappede. Daniel Toft har gjort sig meget bemærket her lokalt, så jeg tænkte, at han vil være god at få genvalgt,” sagde han, inden han kørte afsted og råbte til en af de andre ved valgstedet:

”Jeg håber, at de røde vinder igen.”

Mange af vælgerne havde taget deres børn med for at give dem oplevelsen af at deltage i et valg. En mor kom ud fra stemmeboksen med sin måske to-årige søn i hånden. Ved stemmeurnen gav hun ham stemmesedlen og løftede ham op, så han kunne smide den i.

Også ægteparret Tobias og Gitte Krath på henholdsvis 29 og 28 år havde deres to-årige søn, Louis, med. De havde begge stemt på den østjyske stemmesluger Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet. Tobias Krath vidste, at han ville stemme på det parti, og så lod han en kandidattest på nettet afgøre, hvem der skulle få hans personlige stemme.

”Jeg har altid stemt på Socialdemokratiet. Jeg er håndværker og har siddet i en lokalbestyrelse i 3F, så det er helt naturligt for mig at stemme på dem,” sagde han.

Hans kone, Gitte Krath, stemte det samme, fordi hun vil have mere velfærd.

”Jeg er sygeplejerske og er meget optaget af velfærd. Og så gør det lidt at have sådan en lille dreng her. Jeg vil gerne sikre mig, at der bliver prioriteret penge til børnehaver og vuggestuer,” sagde hun.

Mens to af de valgtilforordnede fik at vide, at de lignede PET-agenter var der rent faktisk en Pet blandt de valgtilforordnede. Pet Petersen på 54 år lignede imidlertid ikke en PET-agent, men nærmere en pædagog, der stemmer Alternativet. Hvilket han også er. I en grøn kortærmet skjorte listede han rundt i lokalet og hjalp de andre frivillige.

Han er selv aktiv i partiet Alternativet og var blot 16 stemmer fra at komme i byrådet for partiet i Favrskov Kommune ved kommunalvalget i 2017.

”Som partipolitisk aktiv føler jeg mig forpligtet til at hjælpe her. Jeg skal være her til omkring midnat og tælle stemmer op. Det bliver utroligt spændende, for så får vi jo at se, om valgkampsarbejdet har båret frugt,” sagde han og erkendte dog, at det på forhånd lignede et nederlag til Alternativet i forhold til Folketingsvalget i 2015.

”Nu må vi se. I 2015 havde vi et nyt budskab om ny politisk kultur, vi kunne slå igennem med. I år har der været sværere for os at skille os ud fra de andre, fordi klimadagsordenen er blevet tager op af så mange af de andre partier,” sagde Pet Petersen, som havde sat sit kryds ved den lokale kandidat fra Alternativet Rasmus Foged.