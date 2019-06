Vælgerne googlede politik som aldrig før under valgkampen

Målt på google-søgninger har interessen for folketingsvalget 2019 været større end tidligere, viser opgørelse.

Hvad skal jeg stemme? Hvad er valgplakater lavet af? Hvad er 24-års-reglen?

Det er nogle af de spørgsmål, som danske vælgere har googlet mest under valgkampen.

Og her har de været særligt ivrige på tasterne. Valgrelaterede google-søgninger i 2019-valgkampen har nemlig været langt hyppigere end ved tidligere valgkampe.

Det viser en opgørelse, som søgegiganten har foretaget.

- Det (valget, red.) har i meget høj grad engageret folk. Det kan vi se i den måde, folk har søgt på, siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Google i Danmark.

- Det har jo været et anspændt og højspændt folketingsvalg, vi har været vidne til. Og Google er jo et spejl af virkeligheden og det, folk går og tænker. Det afspejler sig i danskernes google-søgninger.

Helt præcist var der under valgkampen i år 56 procent flere politikrelaterede søgninger end under valgkampen i 2015 og 69 procent flere end i 2011. Og det vel at mærke, hvis man fraregner EU-relaterede søgninger i forbindelse med europaparlamentsvalget i maj.

Og ifølge Jesper Vangkilde viser opgørelsen, at der blandt de google-glade vælgere har været stor efterspørgsel efter inspiration til, hvor på stemmesedlen krydset skulle sættes:

- Folk har været ekstremt optaget af at tage kandidattests og finde ud af, hvad de enkelte partier mener, siger han og fortsætter:

- Vi har også kunnet se undervejs i valgkampen, når der for eksempel har været valgdebatter eller partilederrunder, at så har folk været meget optaget af at finde informationer undervejs.

Også politikernes privatliv har interesseret de danske vælgere.

For blandt andre Mette Frederiksen (S), Pernille Skipper (EL) og Anders Samuelsen (LA) er "kæreste", "mand", "ægtefælle" og "børn" således blandt de allermest populære søgninger.

/ritzau/