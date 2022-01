Væltede træer fører til stillestående tog på jyske strækninger

Togene mellem Aalborg, Aarhus og Fredericia begyndte så småt at køre igen søndag morgen efter at have været indstillet på grund af stormen Malik.

Men nye problemer er opstået søndag formiddag. Flere væltede træer på strækningen betyder, at tog holder stille, så der alligevel ikke kører tog på strækningen.

- Vi forsøger at få de togbusser, som kører mellem Skanderborg og Aarhus, til at køre på hele strækningen mellem Aalborg, Aarhus og Fredericia.

- Bemærk: Vi har meget svært ved at skaffe tilstrækkeligt med togbusser og kører altså med stærkt reduceret drift, skriver DSB på sin hjemmeside.

Flere stormramte tog kører til gengæld igen på Sjælland. Der kører dog færre regionaltog de fleste steder på Sjælland.

Togtrafikken over henholdsvis Storebæltsbroen og Øresundsbroen har også påvirket af stormvejret. De to broer var lukkede frem til søndag formiddag, hvor de genåbnede for bil- og togtrafik.

Regionaltog mellem Esbjerg og Fredericia og mellem Fredericia og Aarhus kører ikke søndag formiddag.

På Fyn kører der ikke regionaltog. Der er væltet træer ned på køreledningen mellem Ejby og Aarup.

DSB-billetter, der ikke blev benyttet lørdag, hvor stormen lammede store dele af togtrafikken, kan i stedet benyttes søndag eller mandag, oplyser DSB.

/ritzau/