Værdikompas skal sætte retning for dansk udenrigspolitik

Danmarks nye strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik skal være styret efter værdier. Derfor består strategien i et værdikompas. Det fremgår af strategien, der er offentliggjort på Det Udenrigspolitiske Nævns hjemmeside.

Strategien dækker over en række diplomatiske tilgange, der spænder fra værdidiplomati og migrationsdiplomati til økonomisk diplomati. Det skal bæres igennem af et styrket diplomati.

- Strategiens prioriteter afspejler, at udenrigspolitik og indenrigspolitik i dag hænger uløseligt sammen. De forandringer, vi kæmper for i Danmark, kræver også, at vi kæmper for danske interesser og værdier i verden.

- Forsvaret for danskernes tryghed, velfærd og sammenhængskraft stopper ikke ved landets grænser. Det kræver globalt engagement. Og de forandringer, vi skaber herhjemme, skal deles med verden, skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i forordet til strategien.

Umiddelbart er den opdelt i fem typer af diplomati, der skal fokuseres på. Her er oplistet værdidemokrati, tryghedsdiplomati, klimadiplomati, migrationsdiplomati og økonomisk diplomati.

Generelt er strategien holdt i brede termer. Det fremgår dog, at der blandt andet skal være kontrol med udenlandske investeringer i Danmark, sættes mere ind over for spionage og afsættes 18 millioner kroner til et ukrainsk-dansk ungdomshus i Kijev.

Samtidig skal Danmark fortsat være engageret i internationale alliancer som Nato og EU. Desuden er der et stort fokus på Arktis, hvor målet er at skabe en "fredelig og bæredygtig udvikling".

Som led i strategien skal Danmarks diplomatiske tilstedeværelse øges og omstruktureres.

- Det svækker vores indflydelse og gennemslagskraft, hvis vi smører indsatserne for tyndt ud.

- Derfor opruster vi Danmarks multilaterale repræsentationer. Vi sender flere diplomater til Danato (Danmarks Faste Repræsentation ved Nato, red.) i Bruxelles. For Danmark har mere brug for Nato og et stærkt bånd til USA end nogensinde. Og vi styrker dansk EU-diplomati over hele linjen, står der.

Der skal også sendes flere diplomater til FN.

- Og vi styrker Danmarks diplomatiske tilstedeværelse i Sahel, Nordafrika og på Afrikas Horn. For at sikre mere trækkraft bag regeringens ambition om et løft af Afrika, står der i strategien.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Jeppe Kofod præsenterer strategien klokken 16 på Marienborg.

/ritzau/