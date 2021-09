Værdikrigeren, der deler vandene

Inger Støjberg bliver – især i København – anset for polemisk og benhård, men hun er drevet af ubetinget loyalitet. Og det er en sjælden egenskab på Christiansborg, siger de, der kender hende bedst

I nger Støjberg er vokset op i vestenvind. For det blæser en del omkring Hjerk ved Limfjorden. Men tror man, at den profilerede Venstrepolitiker selv søger modvind, er det ikke sandt. Dét er koncentratet af de vidnesbyrd om hendes karakter, som Kristeligt Dagblad har samlet blandt dem, der kender hende bedst, for eksempel hendes mor, Gudrun Støjberg: