Den moderne forfatter skal ikke kun være god til at skrive bøger

Talelyst, imødekommenhed og et stort smil til fotografen. Det er noget af det, det kræver at være forfatter i dag. Det viser ikke mindst denne weekends Bogforum, hvor boginteresserede danskere kan komme tæt på deres yndlingsforfattere gennem interviews og debatter

Bogforum er over os. Ellere måske rettere sagt: Forfatterforum er over os. For selvom den store bogmesse, der holdes i Bella Center i København fra i dag til og med søndag, har ordet bog i sin titel, er det nok snarere forfatterne bag bøgerne end bøgerne i sig selv, der er det store trækplaster. I dag vil vi nemlig ikke bare læse bøger. Vi vil møde mennesket bag bogen.

”Der er i høj grad fokus på forfattere i dag, og det er noget, der er kommet for at blive. Det afspejler sig i de mange begivenheder som Bogforum, litteraturfestivaler, oplæsninger, mød en forfatter-arrangementer, der finder sted i hele landet, og som der er mere af end nogensinde før. Men det afspejler sig også i selve litteraturen, hvor vi i dag ser mange bøger, hvor forfatterne bruger sig selv og deres eget navn,” siger Stefan Kjerkegaard, der er litteraturforsker og lektor ved Aarhus Universitet.

Ifølge ham er forlagene i dag også meget interesserede i, at forfatterne er synlige.

”I sidste ende giver det bøgerne mere omtale, hvis forfatterne er på Bogforum, holder foredrag og er aktive på Facebook, Twitter eller Instagram,” siger Stefan Kjerkegaard, der mener, at det i dag derfor en stor fordel, hvis man som forfatter er god til at tale om sit eget forfatterskab.

En af de forfattere, der er på scenen til dette års Bogforum, er Leonora Christina Skov, som i øjeblikket også rejser landet rundt og holder foredrag om sin roman ”Den, der lever stille”, der tager udgangspunkt i hendes eget liv. Hun mener, at det at være forfatter kræver, at man er villig til at give meget mere, end der står i bogen.