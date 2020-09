Værnepligtige i testtelte klager over arbejdsuger på 80 timer

Arbejdsuger på op til 80 timer rammer kvaliteten, lyder advarsel fra værnepligtige til forsvarsminister.

En gruppe værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev har skrevet til forsvarsminister Trine Bramsen (S) med et usædvanligt opråb.

De værnepligtige klager over uforsvarlige forhold i deres arbejde i de hvide testtelte, hvor de assisterer med at pode for coronavirus.

- I nogle tilfælde har vi, de værnepligtige, været i tjeneste i over fire uger i streg uden én enkelt fridag, da vores arbejde, ud over podninger, også inkluderer uddannelse i hverdagene og vagttjeneste i weekenderne, skriver de værnepligtige ifølge mediet beredskabsinfo.dk.

Gruppen skriver endvidere, at de nogle gange har en arbejdsuge på over 80 timers tjeneste.

- Uundgåeligt er kvaliteten af vores arbejde derfor faldet, hedder det.

Chefen for Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Allan Kirk Jensen, bekræfter over for JydskeVestkysten, at arbejdsuger på op til 80 timer og ingen fridrage i fire uger har forekommet:

- Men det er undtagelsen, understreger han.

- Det, de giver udtryk for, er bekymring for deres uddannelse, hvilket er helt forståeligt, men når man er en del af et beredskab, så vil der være store opgaver nogle år.

- Et år kan det være migration, andre år er det oversvømmelser og nu covid-19, siger Allan Kirk Jensen til avisen.

Beredskabsstyrelsen oplyser til Ritzau, at værnepligtige over hele landet assisterer TestCenter Danmark.

De seneste ni dage har mellem 65 og 85 værnepligtige dagligt assisteret ude i testteltene.

Styrelsen har haft værnepligtige indsat i testteltene, siden de blev etableret tilbage i foråret. Men ikke i så stort omfang som nu.

Planen er, at de værnepligtige på sigt skal frigøres fra opgaven, oplyser Beredskabsstyrelsen.

- Vi arbejder på at trække de værnepligtige ud fra opgaverne ved testcentrene i løbet af de kommende uger, så de kan passe deres uddannelse og være klar til øvrige, akut opståede opgaver.

- De værnepligtige afløses af konstabler, som vi ansætter, og regionernes personale.

- Men det er en dynamisk situation, og der kan opstå behov for at trække på de værnepligtige fremadrettet, oplyser Beredskabsstyrelsen.

