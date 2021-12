Værnepligtige skal undgå corona og må blive på kaserner

Beredskabsstyrelsens værnepligtige skal blive på kaserner hen over nytåret for at undgå smitte og sikre drift.

Op mod 400 værnepligtige skal forblive på Beredskabsstyrelsens kaserner hen over nytåret. Det skriver TV2.dk.

Portene er lukket på beredskabets fem centre til og med 4. januar.

Det sker for at holde coronasmitten ude og for at sikre, at de værnepligtige kan indgå i beredskabet, hvis der skulle blive brug for det.

- Vi har i dag (onsdag, red.) bedt vores værnepligtige om at komme ind på deres afdelinger for at minimere risikoen for smittespredning og for at være sikker på at kunne opretholde vores støtte til de kommunale brandvæsener og til regionernes covid-19-opgaver, siger Hans Bruhn, vagthavende officer i Beredskabsstyrelsen, til TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

De værnepligtige hjælper blandt andre de kommunale beredskaber med at slukke ildebrande, ligesom de i flere regioner assisterer med coronatest.

De værnepligtige må kun forlade kasernens område, hvis det sker som led i varetagelsen af disse opgaver.

- Vi har set os nødsaget til at lukke portene. Det er en meget ekstraordinær situation. Men de værnepligtige udviser stort samfundssind og ser vores opgaver under pandemien som værende en vigtig indsats.

- Det er ikke for sjov, at vi gør det. Men vi har en forpligtigelse overfor beredskabet i Danmark. Derfor tager vi det her alvorlige tiltag, siger Hans Bruhn til mediet.

De værnepligtiges uddannelse og øvelserne på centrene fortsætter, mens de værnepligtige er på kasernerne.

Beredskabsstyrelsen har tidligere i pandemien måtte holde værnepligtige på kasernerne. Det skete omkring nedlukningen i marts 2020.

/ritzau/