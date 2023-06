Vagthund advarer: Vej til klimamål er længere end troet

Det var en glad minister, der for halvanden måned siden kunne se en ny fremskrivning vise, at vi var tæt på at nå det første klimamål i 2025.

Men nu har de uafhængige rådgivere i Klimarådet gennemgået tallene, og det ser ikke så godt ud, som det var håbet. Faktisk langt fra.

- Det understreger, at hvor vi før tænkte, at regeringen havde travlt, så må vi nok konkludere, at regeringen har rigtig, rigtig travlt, siger rådets formand, Peter Møllgaard, der er dekan på Syddansk Universitet.

I 2025 skal Danmark have sænket drivhusgasudledningen med 50-54 procent i forhold til i 1990, men selv den nedre grænse er et stykke væk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Energistyrelsens fremskrivning mangler der at blive indgået aftaler om reduktioner på 0,6 millioner ton CO2-ækvivalenter for at nå den. Det er en fælles enhed for de forskellige drivhusgasser som CO2 og metan.

Men Klimarådets beregninger viser, at der med god sandsynlighed mangler reduktioner på over 2 millioner ton - bare for at nå den nedre grænse.

Det svarer til over 4 procent af de 46,2 millioner ton CO2-ækvivalenter, som Danmark udledte i 2021, og der er altså ikke tale om småting.

Analysen kommer, akkurat som politikerne skal forhandle om en øget brug af biobrændstoffer, som ifølge regeringen skal indfri 2025-målet.

Det har dog været kritiseret - blandt andet af Klimarådet - og spørgsmålet er, om det er nok, når vejen pludselig er længere end troet.

- Uret tikker, og vi mangler i høj grad nye politiske tiltag, slår Møllgaard fast.

Han peger på, at dieselafgiften kan sættes op, at drivhusgasafgiften rykkes frem for industrien, og at der kommer en sådan afgift for landbruget. Her kommer en ekspertgruppe med anbefalinger til efterår.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det kan stadig nås, men det kræver, at vi kommer i gang, siger formanden.

Det er flere ting, der gør, at vi ifølge Klimarådet er længere fra 2025-målet end tidligere spået. Blandt andet usikkerheden om effekten af en ny lov om affaldsforbrænding samt noget regnetekniske.

Ifølge klimaloven skal målet opgøres som et gennemsnit af årene 2024-2026 for at mindske betydning af udsving, men i fremskrivningen opgøres det manglende reduktionsbehov for 2025.

2025-målet er en trædesten frem mod målet for 2030, hvor udledningen skal være reduceret med 70 procent i forhold til i 1990.

Her vurderer Energistyrelsen, at der mangler reduktioner på over fem millioner ton, hvilket er mere inden for skiven ifølge Klimarådet.

- Der er både gynger og karruseller, og i det store hele rammer fremskrivningen nok meget godt i forhold til 2030, siger Peter Møllgaard.

/ritzau/