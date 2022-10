Valg på Færøerne: Vi vil ikke være en geopolitisk brik

Oskar Eiriksson skutter sig i den bidende blæst og holder sin vindtætte Helly Hansen-jakke tæt om sig. Den 61-årige vicevært er lige kommet ud fra Høllin á Hálsi – Tórshavns idrætshal og Færøernes største valgsted. Her har han sat sit kryds til folketingsvalget.

"Jeg har stemt på Folkeflokken, som ønsker løsrivelse fra Danmark, men stadig mener, at Færøerne også har brug for lidt hjælp, særligt hvad angår de sikkerhedspolitiske spørgsmål," fortæller Oskar Eiriksson, der helst ser, at Lars Løkke Rasmussen (Mod) bliver statsminister for tredje gang.