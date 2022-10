Valget er først lige blevet udskrevet. Men valgkampen har været i gang længe

Så gik den ikke længere. Onsdag eftermiddag annoncerede Mette Frederiksen ved et pressemøde på Marienborg, at danskerne skal til stemmeurnerne den xxx.

Men når man tager et kig i dagens aviser, kunne man let fristes til at tro, at valgkampen var blevet skudt i gang for længst.

Onsdag morgen havde Socialdemokratiet indrykket en helsidesannonce i landets store aviser, herunder Kristeligt Dagblad, hvor valget blev nævnt direkte.

Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken, Information, Ekstra Bladet, Avisen Danmark og B.T. bragte alle Socialdemokratiets annonce denne morgen. Foto: Johan Storgaard Jespersen.

Socialdemokratiet er ikke det eneste parti, der har taget forskud på valgkampens glæder. Flere politikere fra oppositionen var fra morgenstunden på gaden for at møde vælgerne. Eksempelvis Morten Dahlin (V), der ifølge Ritzau stod klar på Hvalsø Station i Lejre klokken seks for at dele flyers og slikposer ud med hans ansigt på.

Alternativet var også på gaden i København onsdag morgen ved den travle Dronning Louises bro.

"Man kan sige, at valgkampen jo har været i gang i noget tid på forskellige måder, og det her er et gadeevent, hvor vi gerne ville huske københavnerne på, at vi er glade for, at de cykler," siger partileder Franciska Rosenkilde til Ritzau.

Landets busser har også været prydet med valgslogans og kendte politikeres ansigter siden september.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

