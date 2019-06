Valget var hurtigt overstået på Christiansø

Inden klokken 11 havde alle stemt eller takket nej på Danmarks østligste øer, Christiansø og Frederiksø.

Mindre end tre timer tog det at blive færdig.

Valghandlingen til Folketingsvalget 2019 var reelt slut inden klokken 11 på valgstedet for Christiansø og Frederiksø.

Det skriver Bornholms Tidende.

Der var 60 stemmeberettigede på de to øer, og de 58 af dem havde sat deres kryds klokken 10.49, beskriver avisen.

- Jeg har været i kontakt med de sidste to stemmeberettigede, som enten ikke ønsker at stemme, eller som ikke har haft mulighed for det, siger administrator Jens Peter Kofoed til Bornholms Tidende.

Resultaterne af øens valg sejles nu til Bornholm og offentliggøres, når valget er slut klokken 20.

Med en stemmeprocent på 96,7 er Christiansø dog gået lidt tilbage fra valget i 2015. Her stemte 58 ud af 59 vælgere, svarende til 98,3 procent.

Christiansø er et af Danmarks mindste valgsteder.

Det allermindste findes på Mandø i Vadehavet, hvor 29 vælgere kan stemme. I 2015 stemte alle øens 33 stemmeberettigede borgere.

/ritzau/