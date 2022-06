Valgforsker: Bookmakere kan få indflydelse på en folkeafstemning

Både meningsmålingerne og bookmakerne virker til at være sikre på, at danskerne onsdag stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Begge dele kan imidlertid få betydning for, hvor borgerne ender med at sætte deres kryds.

Det siger Roger Buch, der er valgforsker og forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

- Der er jo forskning på det her område, der peger på, at meningsmålinger og exitpolls har indflydelse på, hvor borgerne sætter deres kryds ved en folkeafstemning.

- Den logik kan overføres til bookmakerne, siger han.

Man har i de seneste år set en større tendens til, at de danske bookmakere tilbyder muligheden for, at man kan spille på udfaldet under demokratiske afstemninger.

Omend de er få, så hælder de danske bookmakere kraftigt til, at danskerne ender med at afskaffe forsvarsforbeholdet, når der stemmes onsdag.

Roger Buch understreger dog, at effekterne af de to dele er mere komplicerede end som så. Og man skal nok heller ikke overvurdere, hvilken betydning meningsmålingerne og bookmakerne kan ende med at få, siger han.

- Det kan nemlig påvirke i begge retninger, siger valgforskeren.

- Hvis det ser ud til at være et klart "ja", kunne det betyde, at folk, som gerne vil stemme ja, tænker, at den allerede er vundet, og at de derfor ikke behøver at stemme.

- Modsat kan det også have en mobiliserende effekt, når folk, der gerne vil stemme nej, ser, at det hælder i den retning.

I nogle lande er man gået så langt, at man har gjort det forbudt at offentliggøre meningsmålinger og de såkaldt exitpools op til et valg. Det gør sig blandt andet gældende i Frankrig.

Selv om bookmakerne tilsyneladende virker sikre på, hvordan onsdagens folkeafstemning ender, så er vælgernes ubeslutsomhed en af de ting, som kan få sådan en afstemning til at tippe den anden vej, fortæller Roger Buch.

- I forbindelse med et kommunalvalg ved vi, at omkring otte-ti procent af vælgerne først bestemmer sig i løbet af de sidste 24 timer, og det samme vil nok gøre sig gældende forud for afgørelsen senere i dag (onsdag, red.), lyder det.

Roger Buch mener dog, at der ville være tale om en meget stor overraskelse, hvis onsdagens folkeafstemning skulle ende med et "nej".

/ritzau/