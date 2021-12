Valgforsker: "Det er svært at tale om politik, når smittetallene sætter rekorder hver dag"

Populariteten daler for Mette Frederiksens regering, viser en ny undersøgelse. "Coronabonussen", som regeringen nød godt af, er ved at være dampet af igen, vurderer valgforsker

"Hvis du ser bort fra, at du måske ikke er enig i regeringens politik, hvilken karakter på 12-skalaen vil du så give regeringen for dens arbejde?" Det spørgsmål har Kantar Gallup stillet danskerne. Og konklusionen er, at de seneste seks måneder har været hårde for Mette Frederiksens regering. Det skriver Berlingske, som undersøgelsen er blevet udarbejdet for. Den socialdemokratiske regering lander på karakteren 5,3, hvilket er svarende til et sted mellem den jævne og den gode præstation, og det er et fald fra karakteren 6,6, som den fik i juni 2021. Coronakrisen betød oprindelig en stigning i regeringens i popularitet. I december 2019, før coronapandemien brød ud, var karakteren 6, mens den i oktober 2020 var 7,1. Coronakrisen er blevet en mere politisk diskussion, end det tidligere var, siger valgforsker Rune Stubager.

Hvorfor er regeringen faldet i popularitet blandt befolkningen?

Normalt taber regeringer i meningsmålinger over tid. Men det er gået hurtigt her og er nok blevet fremskyndet af en kombination af forskellige ting. De lå i sommer relativ højt i forhold til, hvordan det plejer at være for regeringer, fordi de i et vist omfang stadig nød godt af en "coronabonus". I mellemtiden er den bonus dampet af. Samtidig er der kommet fokus på minksagen og slettede sms'er.

Undersøgelsen viser, at det især er de vælgere, der stemmer blåt, som giver regeringen en lavere karakter end sidst. Hvordan kan det være?

Det er ikke så særligt, at oppositionsvælgere er kritiske overfor regeringen. Det, der er anderledes, er, at de i en periode måske har været relativt positive på grund af den enighed eller støtte, der var til regeringens coronahåndtering i den første del af krisen. Det, man gjorde i første omgang, var åbenbart ikke nok, og nu er der mere diskussion om, hvad vi skal gøre for at bremse smitten. Dengang var det en ukendt fare, og der var ingen gode behandlingsmuligheder eller vacciner, som der er nu. Der er mange ting, som er til politisk diskussion nu, som ikke var det på samme måde i begyndelsen, hvor ingen rigtig vidste noget, og der derfor var en noget større bekymring.

Berlingske skriver, at Lars Løkkes regering i december 2017 fik karakteren 3,8, og Helle Thorning-Schmidts regering i december 2015 fik karakteren 4,3. Mette Frederiksens regering er i december 2021 på 5,4. Hvorfor tror du, at de stadig ligger højere end de to forrige regeringer?

For det første har de rigtig godt fat i deres egen blok, særligt blandt socialdemokrater, SF og Enhedslisten, som giver regeringen ganske stor støtte. Og så tror jeg, at de stadig har en lille coronarest tilbage fra den blå side.

Når først regeringen er faldet i popularitet, er det så muligt igen at stige – og hvordan?

Halvvejs i valgperioden var Helle Thorning-Schmidt så ekstremt langt bagud, at man skulle tro, at det var løgn. Og alligevel var de uhyre tæt på at vinde valget i 2015. Det handler ikke mindst – det gælder i hvert fald også i den nuværende situation for regeringen – om at overtage dagsordenen igen, så de kan tale om det, de gerne vil. Det gik i vasken op til kommunalvalget, hvor det hele handlede om mink og sms'er. De forsøgte at tale om velfærdspolitik, men ingen gad at snakke med dem om det. Efter nogle få afhøringer i Minkkommissionen i januar kommer der en periode, hvor der ikke sker noget på den front, og de så kan tale om de ting, de gerne vil. Særligt hvis coronasmitten også lægger sig, for det er svært at tale om andre former for politik, når smittetallene sætter rekorder hver dag.

Hvorfor interesserer du dig for valgforskning?

Det med vælgere har altid fascineret mig, altså hvorfor man gør, som man gør. I et demokratisk perspektiv er det jo også vigtigt, for det er den helt centrale mekanisme, som gør borgerne i stand til at regere sig selv.