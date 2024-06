Valgforsker: Moderaternes mandat blev reddet af valgforbund

Uden overskydende stemmer fra de såkaldte valgforbund var Moderaternes ene mandat til EU-Parlamentet ikke blevet til virkelighed.

Det siger valgforsker på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen til Ritzau.

- Moderaterne var ikke kommet ind uden valgforbundet. Det har sikret Moderaternes ene mandat.

- Moderaterne er det mindste parti i deres valgforbund. Derfor har de fået overskydende stemmer fra Venstre og De Radikale, som har hjulpet dem mest muligt, siger Kasper Møller Hansen.

Valgforbund er et valgteknisk samarbejde mellem partier for at minimere stemmespild og maksimere antallet af kandidater for de samarbejdende partier.

Hvis to eller flere partier går sammen i valgforbund, kan de undgå stemmespild, fordi overskydende stemmer går til det andet parti eller de andre partier, der er i valgforbundet.

Venstre, Moderaterne og De Radikale er i valgforbund i år. Det samme gælder for SF, Socialdemokraterne og Alternativet, mens også De Konservative og Liberal Alliance er i valgforbund.

Socialdemokraternes valgforbund har ligeledes sikret partiets tredje mandat, ifølge Kasper Møller Hansen.

Det sker, fordi Alternativet ikke fik stemmer nok til at få et mandat til EU-Parlamentet. Derfor gik de overskydende stemmer til Socialdemokraterne, der uden valgforbundets overskydende ellers ville nøjes med to mandater.

- Alternativets stemmer er rent valgteknisk gået til Socialdemokraterne gennem deres valgforbund. Hvis Alternativets stemmer ikke havde været der, havde vi set et ekstra mandat til Venstre, siger valgforskeren.

Socialdemokraterne fik ved søndagens valg 15,6 procent af stemmerne. Det er partiets dårligste valgresultat til EU-Parlamentet nogensinde.

Betydningen af Alternativets overskydende stemmer er derfor heller ikke til at tage fejl af. De sikrede altså akkurat, at Socialdemokraterne kunne bevare partiets tre mandater i EU-Parlamentet.

Venstre fik 14,7 procent af stemmerne ved søndagens valg. Det var nok til to mandater.

