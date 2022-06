Venstre vil gøre Mette Frederiksens “magtfuldkommenhed” til et vigtigt tema frem mod folketingsvalget, der skal holdes indenfor et år. I det hele taget vil de borgerlige partier bryde med de forsonlige tone under de sidste ugers valgkamp

Den politiske hverdag med alt, hvad det indebærer af politiske stridigheder mellem de røde og de blå partier, er tilbage for fuld kraft, efter at det onsdag aften stod klart, at et stort flertal af danskerne havde stemt ja til at afskaffe det danske EU-forsvarsforbehold.

Det var i hvert fald budskabet fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, da han gik på talerstolen ved partiets valgfest på Christiansborg.