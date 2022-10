Valgkampen indtager atter de sociale medier. Her er fem "alternative" eksempler

Onsdag blev det langt om længe officielt: Danskerne skal til valg. Og mens valgplakaterne må lade vente på sig lidt endnu, er politikerne allerede i fuld gang med at dele skarptskårne valgslogans på de sociale medier.

Men der er stor forskel på, hvordan partierne går til opgaven. For mens nogle holder sig til klassiske formater og seriøse miner, er der andre, der går mere kreativt til værks.

Nedenfor har Kristeligt Dagblad samlet fem eksempler på aktuelle alternative indslag, der allerede (bevidst eller ubevidst) har formået både at dele vandene, underholde og forarge.

"Gud er desværre ikke medlem"

Er Kristendemokraterne i færd med at "afkristne" sig selv? Det spørgsmål stillede flere Facebook-brugere, efter at partiet kort inden valgudskrivelsen onsdag delte et billede med teksten "Gud er ikke medlem af KD. Men vi ville være glade, hvis han var".

Opslaget er øjensynligt et forsøg på at favne en bredere vælgerskare ved hjælp af humor, og en af partiets folketingskandidater, Jesper Housgaard, skriver da også i en kommentar til opslaget, at teksten skal læses med "glimt i øjet".

Alligevel er budskabet faldet mange af partiets følgere for brystet. For eksempel skriver én, at "KD har klippet livsnerven over ved at lægge afstand til kristendom og kirke", mens en anden anklager partiet for "at drive plat på jeres tidligere tilhørsforhold til kristendommen".



Mangler Britt Bager et ben?

De Konservative er ligeledes flittige brugere af sociale medier som politisk redskab. Og særligt ét billede er det seneste døgn blevet delt flittigt.

Da partiet for nylig skulle have taget gruppefoto, kunne hverken Mette Abilgaard, Rasmus Jarlov eller Britt Bager deltage. Det kunne en medarbejder fra partiet heldigvis hurtigt råde båd på – til morskab for både de pågældende politikere og deres følgere på sociale medier. Det gik nemlig lidt stærkt med at photoshoppe de fraværende partifæller ind i billedet, og derfor fremstår Britt Bager (tredje fra venstre) for eksempel med kun ét ben.

LA vil have flere med til festen

"Vi har kun tre mandater. Men vi vil så gerne have, at du giver os lidt flere," lyder det i en video, Liberal Alliance har delt både på Instagram og TikTok. Her optræder partiformand Alex Vanopslagh som DJ, og det forstås, at tre mandater langtfra er nok til at sparke gang i en fest.

Den selvironiske tilgang deler dog vandene:

"Altså nu stiller jeg op for Radikale Venstre, men det her er seriøst sjovt," skriver folketingskandidat Lukas Lunøe under opslaget på TikTok, mens en anden bruger kvitterer med et lunkent "suk, dansk politik".

En "kærlighedssang" til de Radikale

Det er ikke nogen hemmelighed, at De Radikale har presset på for et folketingsvalg. Samtidig var det helt frem til dagen for valgudskrivelsen uklart, hvem partiet ville pege på som statsministerkandidat, og det fik retsordfører fra Enhedslisten Rosa Lund til at dele en smædesang på de sociale medier, hvor hun selv optræder som dirigent.

"Vi er ikke rigtig røde, vi er ikke rigtig blå," lyder det blandt andet: "Vi er nemlig Radikale uden meninger og mod, bare nogen ku' fortælle os, hvor vi stod".

"Danskerne kommer til at sulte og fryse til vinter, og det her er, hvad du bruger din tid på," lyder det fra en kritisk Instagram-bruger, mens andre mener, at ideen er "genial".

Findes der flere end to køn? Nej, mener Nye Borgerlige

Nye Borgerlige er blandt andet kendt som indædte modstandere af såkaldt "wokeness" og identitetspolitik. Og et emne, der er blevet diskuteret vidt og bredt i den sammenhæng, er spørgsmålet om, hvorvidt der findes flere køn end mand og kvinde.

"Nej," lyder det resolut fra Nye Borgerlige i denne korte video herunder, hvor et indslag fra Go' Morgen Danmark på TV 2 om feministisk selvforsvar bliver sat i ny kontekst.

Sjovt eller plat? Det er der delte meninger om. Adskillige følgere har reageret positivt, men der er også dem, der finder det problematisk, at videoen er blevet delt uden samtykke.

... Medierne melder sig også på banen

Det er ikke kun på Christiansborg, man forsøger sig med en humoristisk tilgang til den igangværende valgkamp – også medierne giver de opstillingsberettigede partier en hård, men kærlig medfart.

For hvordan ville det egentlig se ud, hvis Folketinget var et reality-show? Og bruger politikerne egentlig ikke lige lovlig meget taletid på bare at sige "øh"? Se med hos Ekstra Bladet og Politiken nedenfor.