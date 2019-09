Valgnederlag kan give uvant kritik på DF's årsmøde

Dansk Folkepartis årsmøder plejer at være en klappefest. Men sommerens valglussing kan have ændret det.

Dansk Folkeparti holder i weekenden årsmøde i en situation, som partiet aldrig har stået i før.

Efter at være gået fra sejr til sejr blev partiet decimeret ved valget 5. juni, og det sætter årsmødet i et helt nyt lys.

Normalt er partiets årsmøder et studie i enighed og støtte til ledelsen, men i år kan der være kritiske røster mod formanden, Kristian Thulesen Dahl.

- For første gang nogensinde risikerer man et årsmøde, hvor der kan komme en klar kritik af ledelsen fra baglandet. Det er ikke sikkert, at det sker, men risikoen er der, siger politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein.

- Hvis ikke baglandet føler, at Kristian Thulesen Dahl har lyttet til dem og givet gode forklaringer på, hvordan man kommer videre, så er der en risiko for, at der kan komme åben kritik.

Ved valget gik partiet tilbage fra 21,1 procent af stemmerne til 8,7 procent. Formand Kristian Thulesen Dahl slog fast, at han fortsatte, med ordene:

- Når man er formand, er man formand i både medvind og modvind.

Uvant for partiet blev ledelsen kritiseret af både folketingsmedlemmer og dele af baglandet for at være for usynlige, for at skulle have gået i regering og for at have skabt forvirring om den politiske linje ved at bejle til Socialdemokratiet.

- Jeg tror ikke, at der kommer noget større opgør, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

- Men - måske lidt uvant - tror jeg, at der vil være en debat om linjen, og hvordan vi kommer videre, fordi vi har haft det valgresultat, vi har haft.

Efter valget har Kristian Thulesen Dahl rejst rundt i baglandet for at lytte til deres oplevelser.

- Vi havde et godt møde, hvor vi kunne komme med vores kritik og komme med forslag, siger viceborgmester i Aabenraa Kommune Eiler Schütt.

- Nu er jeg spændt på at høre, hvad formanden siger på årsmødet, og om nogle af de ting, vi har sagt, er slået igennem.

Flere lokalformænd udtrykker over for Ritzau udelt glæde over formandens besøg og erklærer sig endog meget tilfredse.

At Dansk Folkepartis ledelse har kunnet blive siddende efter valgnederlaget, og at der ikke har været reel tvivl om deres fremtid, ligger ifølge Altingets Erik Holstein i partiets dna.

- Mareridtet har fra starten været at ende som Fremskridtspartiet, der faldt sammen i kaos. Så man har kørt en hård kurs, hvor åben kritik har været ekstremt ilde set.

- Og så længe, det er gået godt, har det ikke udløst uro. Men når man mister over halvdelen af sine stemmer, så begynder det selv i DF at røre på sig, siger han.

- Der er en helt anden stemning, end der har været før. Efter valget er Kristian Thulesen Dahl ikke længere enevældig, men må lytte mere til baglandet, siger Erik Holstein.

Eiler Schütt mærker også en forskel.

- At Kristian Thulesen Dahl har rejst rundt er et tegn på, at det er nødvendigt at lytte mere til baglandet, end man har gjort tidligere. Det er jeg sikker på, er en lære af det, der er sket, siger han.

/ritzau/