Valgtrussel preller af på Mette F.: Radikale må gøre deres stilling op

At der kun er 17 dage til deadline for De Radikales trussel om at vælte statsminister Mette Frederiksen (S), hvis hun ikke har udskrevet valg, preller af på hovedpersonen selv.

- I kan se, at vi er i arbejdstøjet, og der er masser af opgaver, der skal løses. Så må De Radikale gøre deres stilling op, siger Mette Frederiksen på et pressemøde under Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg.

I sin tale tidligere lørdag nævnte hun heller ikke De Radikales trussel med ét ord.

Og efter få spørgsmål om De Radikale på det efterfølgende pressemøde lød det, at hun "ikke har yderligere kommentarer til De Radikales ønske om et folketingsvalg".

I stedet fokuserer hun på danskernes udfordringer, lyder det.

- Jeg synes, at det, der er min opgave, er at lede landet og fremlægge svar på de spørgsmål, som danskerne med rette stiller.

- Der er rigtig mange danskere, der er i en svær situation på grund af inflationen, og der er nogle åbenlyse strukturelle udfordringer i vores velfærdssamfund.

- Så selvfølgelig er det det, som jeg bruger min taletid på og ikke de diskussioner, der er på Christiansborg, siger Mette Frederiksen.

Hun mener også, at det vil være "utilgiveligt, hvis nogle politiske partiers diskussion med hinanden skulle skygge for eller forhindre os i at træffe de nødvendige beslutninger".

Regeringen og De Radikale har dog også et andet mellemliggende ud over valgdatoen.

På De Radikales landsmøde lørdag lød det igen fra politisk leder Sofie Carsten Nielsen, at De Radikale aldrig kommer til at støtte en regering, der fører planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet.

Og lige præcis det er en mærkesag for Mette Frederiksen og regeringen. Det slog hun fast både i sin tale og efterfølgende.

- Der er ikke nogen som helst tvivl om, at det område, vi er allermest uenig med De Radikale, er udlændingepolitikken.

- Danmark har brug for en stram udlændingepolitik, og det betyder, at Danmark ikke har brug en radikal udlændingepolitik.

- Jeg mener vedholdende, at det er det rigtige og det nødvendige at gøre at få oprettet et nyt asylsystem med et modtagecenter uden for Danmark, siger Mette Frederiksen.

De Radikales valgdeadline er 4. oktober, når Folketinget åbner. Den markante melding kom på baggrund af Minkkommissionens kritik af regeringen i slutningen af juni.

/ritzau/