Vandboringer ved Nordic Waste kan på sigt forurene grundvandet

Der er fundet to vandboringer under jordmasserne ved Nordic Waste, skriver DR Nyheder.

Det betyder ifølge mediet, at der er risiko for, at forurening fra grunden kan ende i grundvandet.

Den ene boring er gravet fri og nu blevet afproppet, mens den anden stadig er begravet.

Ifølge Mette Christophersen, afdelingsleder ved Rambøll og ekspert i forurenet jord og grundvand, kan vandboringerne udgøre en "direkte kanal fra forureningen på terræn og ned til noget værdifuldt grundvand".

Vandboringerne burde ifølge eksperten være blevet lukket, da jordskreddet gik i gang.

Randers Kommune arbejder nu på at få gravet den sidste vandboring fri, og så vil den blive lukket hurtigst muligt.

Boringerne kan ifølge Mette Christophersen udgøre en risiko for, at forurening fra grunden på sigt kan ende i grundvandet.

Men der er ikke tale om en akut risiko, påpeger hun.

- Der er ikke nogen grund til at være bekymret for drikkevandet her og nu. Det er på den noget længere bane, siger Mette Christophersen til DR.

Samme melding kommer fra Randers Kommune.

Her understreger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at borgerne i området "trygt kan drikke deres vand, uanset om det er vand fra vandværker eller fra private boringer".

Randers Kommune oplyste forleden, at kommunen har indgivet nye politianmeldelser mod Nordic Waste for at overtræde flere paragraffer i miljøbeskyttelsesloven.

Den tidligere ledelse i Nordic Waste har ikke ønsket at kommentere de nye anmeldelser over for DR.

