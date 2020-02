Februars massive nedbør har ødelagt diger, fået åløb til at gå over sine breder og oversvømmet byer og kældre. Men oversvømmelserne er i det store hele selvforskyldt, mener manden bag Danmarks nuværende vandløbslov, Bent Lauge Madsen. I løbet af de sidste hundrede år har vi svækket åløbenes mulighed for at tilpasse sig de store mængder nedbør og begrænse oversvømmelser