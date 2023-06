Vandselskaber: Drop havebassin og vanding af plæner

Danske vandselskaber opfordrer forbrugerne til at "bruge vandet med omtanke" på grund af tørken.

Det oplyser vandselskabernes brancheforening, Danva.

- Lad være med at vande græsplænen - den bliver grøn igen. Når du vander blomster, så brug en vandkande, og gør det om aftenen og ikke om dagen, hvor fordampningen er høj, lyder nogle af rådene fra Dorte Skræm, fagleder for drikkevand i Danva.

Hun fortæller, at vandværkerne i øjeblikket "arbejder på højtryk" for at følge med forbruget. Og der kan altså opstå kapacitetsproblemer, hvis alle bruger meget vand i perioder med spidsbelastning.

Et eksempel er havebassiner, som nogle kan have trang til at fylde op, når man kommer hjem fra arbejde og gerne vil nedkøles.

- Man kan købe nogle vældig store badebassiner, som virkelig bruger meget vand. Og hvis alle fylder dem på samme tid, så er vandværkernes kapacitet ikke til det, fortæller Dorte Skræm.

Ifølge Danva kan de største havebassiner indeholde så store mængder vand, at det svarer til halvdelen af det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en person.

/ritzau/