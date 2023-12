Vandstand kan blive forhøjet i Vadehavet natten til juledag

Der er udsigt til en blæsende juleaften og juledag, og det kraftige blæsevejr får også vandstanden flere steder til at stige.

Omkring midnat natten til mandag når vandstanden i Vadehavet kortvarigt over 2,4 meter over normal vandstand og op mod 2,6 meter, skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Der er udsendt varsel om forhøjet vandstand i Vadehavet fra søndag klokken 23.00 til mandag klokken 03.00.

DMI skal udsende varsel, når vandstanden når over 2,4 meter, forklarer vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

Det er derfor et varsel i den lave ende.

- Ved Vadehavet er der cirka to meters forskel på høj- og lavvande på grund af tidevandet, så vi skal kun varsle, hvis det kommer over 2,4 meter. Men der kommer stadig til at være højere vandstand end normalt i området, fordi det blæser, forklarer han.

Der vil også være forhøjet vandstand andre steder i landet.

- Der kommer forhøjet vandstand omkring Vestkysten, men det kommer ikke op over varslingskriterierne.

- Der kommer også noget i de indre danske forvande ligesom for nylig, men i noget blidere form. Østersøen går fri, men ellers nord for Lillebælt og i de indre danske farvande generelt kan man se forhøjet vandstand, siger Jesper Eriksen.

Der er desuden udsendt varsel om vindstød af stormstyrke flere steder i det nordjyske. Det varer fra mandag klokken 03.00 til om morgenen klokken 09.00.

I Nordjylland, på Læsø, Anholt og nordkysten af Djursland forventes der stormende kuling med vindstød op til stærk storm.

DMI venter stormende kuling på 20-23 meter i sekundet fra vest. Der kan komme vindstød af stormstyrke på 25-30 meter i sekundet.

