Vandværk kan nu fjerne PFAS fra drikkevand på Fanø

En ny metode har gjort det muligt at fjerne PFAS-indholdet helt i drikkevandet på Fanø.

På Fanø har man fundet en metode, der kan fjerne de sundhedsskadelige stoffer PFAS i drikkevandet. Det skriver Fanø Posten.

PFAS er en samling af fluorholdige og miljøskadelige kemikalier.

Ved årsskiftet blev grænseværdien for indholdet af PFAS i drikkevand sænket fra 100 til 2 nanogram per liter.

Det skabte problemer på Fanø, hvor PFAS-indholdet lå på 4 nanogram per liter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er også tidligere fundet for høje niveauer af PFAS i drikkevandet i kommuner som Greve, Høje-Taastrup og Dragør.

Nu har det danske vandrensningsfirma Silhorko sammen med Fanø Vand A/S opfundet et anlæg, der helt kan fjerne de skadelige stoffer.

Arne Koch, der er afdelingschef for drikkevand i Silhorko, fortæller, at de i første omgang forsøgte at fjerne stofferne ved hjælp af kul.

Da det ikke viste de ønskede resultater, gik man i stedet over til en metode kaldet ionbytning.

Det er en metode, som i industrien bruges til at fjerne uønskede stoffer fra vandet.

- Det performer meget bedre. Man får en helt anden rensningsgrad, end man gør med aktivt kul.

- Med ionbytning har vi kunnet fjerne PFAS ned under detektionsgrænsen, siger Arne Koch til Ritzau.

Ifølge Arne Koch vil man uden problemer kunne udrulle den nye metode andre steder i landet.

Han fortæller, at metoden dog alene fungerer i vand.

Silhorko er nu gået i gang med at designe og bygge et rensningsanlæg i fuld størrelse på Fanø.

Anlægget ventes at stå færdig i slutningen af året.

I mellemtiden har Silhorko opsat et midlertidigt kulfiltreringsanlæg på Fanø.

Det sørger for, at drikkevandet på Fanøs holder et PFAS-niveau under grænseværdien.

Ifølge Anne Marie Vinggaard, der er professor i molekylær toksikologi ved DTU, tegner det "lovende", at Fanø har formået at bringe PFAS-indholdet så langt ned, at det ikke kan måles.

Hun forklarer, at de 4 nanogram per liter, som der tidligere var på Fanø, ikke er anbefalelsesværdigt.

Hvor skadeligt det er at drikke, kan man ikke konkludere overordnet.

Det skyldes, at det er forskelligt fra person til person, hvor meget PFAS man har i blodet fra andre kilder.

- Ud fra en gennemsnitsbetragtning for en hel population, så er det ikke tilrådeligt at indtage vand, der indeholder mere end 2 nanogram per liter, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan høj udsættelse for PFAS medføre forhøjet kolesterol, let leverpåvirkning (men ikke leversygdom), nedsat antistofrespons på vaccination (primært hos børn) og nedsat fødselsvægt.

Der er ikke fundet entydig sammenhæng mellem PFAS og kræft.

/ritzau/