Vandværker finder rest af sprøjtemiddel i hver fjerde boring

I hver fjerde undersøgte vandboring er der fundet rester af forbudt sprøjtemiddel. Vandselskaber er oprørte.

Rester af et sprøjtemiddel, der tidligere blev brugt ved dyrkning af roer, er mere udbredt i grundvandet end hidtil antaget.

Det viser en ny undersøgelse fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

Det viser sig, at der er fundet rester ukrudtsmidlet chloridazon i hver fjerde undersøgte drikkevandsboring.

I hver tiende af de undersøgte boringer var indholdet af stoffet højere end grænseværdien. Det skriver GEUS i en pressemeddelelse.

Stoffets udbredelse vækker bekymring hos vandselskabernes brancheforening, Danva.

- Alt tyder på, at vi står med den mest omfattende grundvandsforurening i Danmark nogensinde.

- De nyeste resultater viser, at problemet med sprøjtemidlet er landsdækkende, at flere hundrede vandværker er ramt, og at forureningen ligger dybt i grundvandsmagasinerne, siger direktør i Danva Carl-Emil Larsen i en skriftlig kommentar.

Danva anslår, at op mod 600 vandboringer kan have nedbrydningsproduktet desphenylchloridazon i koncentrationer, der overstiger grænseværdien.

Ifølge Carl-Emil Larsen vil fundet af sprøjtemidlet føre til lukninger af vandværker.

Det vil også blive dyrt for forbrugerne, forudser han.

- Det vil alt andet lige påvirke omkostningerne i de berørte vandværker, når de skal finde nye kildepladser eller måske ligefrem må ty til i en mangeårig periode at rense vandet, siger Carl-Emil Larsen.

Selv om stoffet er fundet i koncentrationer, der overstiger grænseværdien, udgør det ifølge Miljøstyrelsen ikke en sundhedsmæssig risiko.

- Niveauet er væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag, skriver Miljøstyrelsen i en kommentar.

Desphenylchloridazon kom sidste år med på listen over midler, som vandværkerne skal teste vandet for.

Sprøjtemidlet blev tidligere anvendt i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt i roemarker.

Det blev forbudt i Danmark i 1996.

