Vandværker: Giftige fluorstoffer skal forbydes nu

Både vandselskaber og forskere kræver handling nu for at forhindre giftige fluorstoffer i drikkevandet.

Drikkevandet skal beskyttes fuldstændigt mod de farlige PFAS-stoffer. Det mener Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva).

Hverken på kort eller på lang sigt må de mange fluorstoffer, der er giftige, meget mobile og ikke selv kan nedbrydes i naturen, dermed kunne komme i drikkevandet og ud af forbrugernes vandhaner.

- PFAS-stofferne skal forbydes helt. Jo mere viden vi får om dem, jo tydeligere er det, at der er behov for skrappere krav for at beskytte mennesker og miljø, siger direktør i Danva Carl-Emil Larsen til Ritzau.

Han peger på, at nabolande, hvor drikkevandet kommer fra højereliggende kilder, allerede har store problemer med fluorforureninger.

- Selv om vi i Danmark henter alt drikkevandet dybt nede i undergrunden og ikke fra floder og søer, så bør vi nu have en kraftigt øget beskyttelse mod PFAS, siger han.

Derfor vil Danva markant forstærke de indsatser, der er igangsat af myndighederne.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Miljøstyrelsen bekræfter, at jo tættere vi kommer på jordoverfladen, jo flere fund af PFAS er der. Det samme viser undersøgelser foretaget af Danske Regioner.

- Hvis vi gør en indsats nu, så har vi som samfund en mulighed for at sikre os mod yderligere spredning af PFAS-stoffer i miljøet og i vandkredsløbet, siger Carl-Emil Larsen.

- Sammenholdes truslen fra de mange kilder til forurening med de mange brancher, der har brugt stofferne, så står det klart, at der er en pulje af PFAS-stoffer i omløb i naturen, som vi skal håndtere nu. Inden de påvirker det rene drikkevand, siger han.

Flere førende forskere bakker op om vandværkerne og opfordrer myndighederne til straks at gøre en hurtig og effektiv indsats mod fluorforureningen.

- Det står allerede nu slemt til med fluorstofferne, og det bliver kun værre. Vi er alle udsatte, fordi man i årevis har brugt de her stoffer uden at vide, at de var farlige, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, til Ingeniøren.

Heller ikke Nina Cedergreen, professor i miljøtoksikologi på Københavns Universitet, mener, at myndighederne tager PFAS-truslen alvorligt nok.

- Vi ved ikke, hvor de findes henne, og om det er i skadelige koncentrationer. Der bør være en alarmklokke, der ringer, siger hun til Ingeniøren og opfordrer til, at der sættes langt flere ressourcer af til ikke bare at danne sig et overblik, men også håndtere forureningerne, når de så bliver fundet.

De giftige industrikemikalier under fællesbetegnelsen PFAS er så udbredte i miljøet, at ethvert barn i Danmark fødes med dem. Gennem livet ophober stofferne sig i blod og organer og øger risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

Danva mødes med miljøminister Lea Wermelin (S) den 10. februar for at drøfte sagen.

/ritzau/