Vandværker har svært ved at følge med danskerne høje vandforbrug

Hold igen med vandingen af græsplænen, opfyldningen af havepoolen og brug et minut mindre i badet.

Sådan har opfordringerne lydt på stribe fra vandværker over hele landet i de seneste uger, hvor danskerne har brugt så meget vand, at vandværkerne har haft svært ved at følge med.

Hos landets største vandforsyningsselskab Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) er vandforbruget højere end forventet.

Faktisk er forbruget på det højeste niveau i mindst ti år, hvilket betyder, at Hofor har svært ved at følge med.

Det fortæller Anne Scherfig, der er områdechef for Vand Plan i Hofor.

- Lige nu er efterspørgslen højere, end vi har set gennem de seneste i hvert fald ti år. Og derfor kan det være svært så mange dage i træk at følge med det forbrug, siger hun.

Hofor har sendt sms'er ud til hovedstadsområdets borgere med konkrete opfordringer. Og dem har borgerne været gode til at følge, siger hun.

- Det har lige taget toppen af vandforbruget. Men det er fortsat højt.

Anne Scherfig forventer ikke, at der kommer restriktioner på, hvordan man bør bruge vandet, hvis de gode takter fortsætter.

- Hvis folk holder fast i det, som de har gjort i den sidste uge og måske lige giver den lidt mere, kan vi godt håndtere det.

- Men vi opfordrer fortsat til at lade være med at fylde havepools, eller i hvert fald kun fylde dem lidt op, eller i stedet tage en tur til stranden eller hoppe i havnebadet, siger hun.

Også hos Aarhus Vand har de haft travlt på vandværkerne.

Fagleder for vandproduktion Rasmus Bærentzen siger til DR, at det i den grad også er havevandinger og badebassiner, der er de store vandslugere i Aarhus.

De har nemlig registreret et markant højere forbrug i parcelhuskvartererne end i de områder af byen, der består af etagebyggeri og industri.

- Selv om vi synes, vi allerede havde travlt i sidste uge, så er det kun intensiveret i denne uge.

- Hvor vi i sidste uge havde en døgnproduktion på cirka 47.000 kubikmeter, så ligger vi i denne uge på 50.000 kubikmeter, siger han til DR.

Aarhus Vand leverer drikkevand til 270.000 forbrugere.

Hos Aalborg Forsyning har der været en 8-10 procent større vandproduktion i juni måned sammenlignet med juni sidste år

Ifølge Danva, der er interesseorganisation for blandt andet de største vandværker i Danmark, bliver der på landets vandværker i gennemsnit brugt mellem 10-15 procent mere vand end normalt på grund af det varme og tørre vejr.

En af årsagerne til, at vandværker kan have svært ved at følge med et højere vandforbrug end forventet, skyldes, at systemerne kun er bygget til en vis mængde.

Det betyder, at eksempelvis rensningssystemerne og pumperne ikke kan følge med og pumpe de endnu større mængder vand ud til forbrugerne.

/ritzau/