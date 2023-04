Vanopslagh afviser nag over for Venstre: Det er mest synd for dem

Alex Vanopslagh er kommet sig over ærgrelsen over, at Venstre valgte at droppe samarbejdet i blå blok og lade sig indrullere i en regering med Socialdemokratiet og Moderaterne efter folketingsvalget sidste år.

Det siger Liberal Alliances partileder lørdag under sin tale ved partiets landsmøde i Tivoli Congress Center i København.

- Få måneder inden valgkampen gik i gang, var der rent blåt flertal i alle målinger. Og når jeg siger rent blåt, så var det uden Moderaterne, siger Alex Vanopslagh.

- Men det endte jo med et forsmædeligt valgnederlag. Det var skuffende, og det blev ikke mindre skuffende, da vi så, hvordan Venstre valgte at gøre Mette Frederiksen til statsminister og gå i regering med Socialdemokratiet og frede dem i alt fra Minksagen til FE-sagen.

- Det var skuffende, men alligevel føler jeg mig ikke forrådt eller svigtet. Og vi gider ikke i Liberal Alliance at bruge vores tid på at bære nag og være sure og gå rundt og have lidt ondt af os selv og sige, at det er også synd for os i blå blok, at Venstre har forladt os.

- Nej, det er da mest synd for dem selv, siger han.

Efter valget 1. november løb Venstre fra flere valgløfter, herunder løftet om ikke at være med til at gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Det endte hun alligevel med at blive med opbakning fra Venstre og Moderaterne. SVM-regeringen er med 89 mandater en flertalsregering.

Liberal Alliance er dermed sammen med Danmarksdemokraterne størst i det, der er tilbage af blå blok i dansk politik. Begge partier har 14 mandater i Folketinget.

SVM-regeringen har blandt andet brugt sit flertal til at afskaffe store bededag som helligdag. En beslutning som Liberal Alliance var imod.

Alex Vanopslagh har dog ikke tænkt sig at sidde i et hjørne og surmule, siger han.

Vanopslagh mener, at mens SVM-regeringen har betegnet sig selv som et arbejdsfællesskab, har Liberal Alliance og Venstre et værdifællesskab.

- Derfor vil jeg bare sige til Venstre og til Moderaterne: Jeg håber, at I kan se mine lange arme her.

- For når I en dag vil vende hjem og samarbejde om at fremme borgerlige værdier, så står jeg klar til at tage imod jer trygt i min favn, siger han.

