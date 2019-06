Vanopslagh bliver ny leder af Liberal Alliance

Liberal Alliances folketingsgruppe har udnævnt Alex Vanopslagh til ny politisk leder af partiet.

Alex Vanopslagh bliver ny politisk leder af Liberal Alliance i stedet for Anders Samuelsen.

Den 27-årige nyvalgte folketingspolitiker har fået de øvrige folketingsmedlemmers opbakning til at stå i spidsen for partiet. LA mistede ni mandater ved valget og nu er nede på fire.

- Jeg er glad, ydmyg og beæret over, at en enig folketingsgruppe har peget på mig som ny politisk leder.

- Vi har et stort arbejde foran os med at genoprette tilliden til Liberal Alliance. Vi skal tage fat på et nyt kapitel og genoptage den liberale værdikamp. Det arbejde glæder jeg mig til at være i spidsen for, siger Vanopslagh i pressemeddelelsen.

Alex Vanopslagh var i en årrække formand for Liberal Alliances Ungdom og er medlem af Københavns Borgerrepræsentation med bopæl i Vanløse.

Han er opvokset i Struer, er 27 år gammel og far til en søn på tre år.

Og selv om han er den yngste i partiets folketingsgruppe, så føler han sig tryg ved at have tre erfarne kolleger med om bord.

- Jeg tror, at jeg kan appellere til mange borgerligt-liberale vælgere. Vi skal stå fast på vores værdier og gå benhårdt efter at opnå resultater.

- Vi skal sætte nogle dagsordener, og så skal vi samles med de andre partier og finde ud af, hvilket borgerligt projekt vi skal have, når vi kommer til magten igen, siger Vanopslagh søndag til TV2 News.

Anders Samuelsen valgte at trække sig som formand for partiet dagen efter valget, hvor partiet gik fra en vælgertilslutning på 7,5 procent og til 2,3 procent.

Han pegede selv på Simon Emil Ammitzbøll-Bille som sin efterfølger, men økonomi- og indenrigsministeren afviste at være interesseret.

De to øvrige MF'er - Henrik Dahl og Ole Birk Olesen - meldte også hus forbi og pegede i stedet på Vanopslagh som den mest oplagte formandskandidat.

Den nye formand har efter eget udsagn intet at udsætte på sin forgænger.

- Jeg kommer ikke til at hoppe med på en leg, hvor jeg træder på folk, der har stiftet det her parti.

- Havde det ikke været for Anders, så havde det borgerligt-liberale Danmark været fattigt. Så havde vi stået tilbage med Venstre, og det taler for sig selv, siger han til TV2 News.

Folketingsgruppen konstituerer sig formelt først på tirsdag.

