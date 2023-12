Vanopslagh er åben for De Radikales deltagelse i blå regering

Partileder for Liberal Alliance (LA) Alex Vanopslagh er åben for, at De Radikale deltager i en blå regering efter næste valg.

Det siger han til Politiken.

- Det kan jo også godt være, at man kunne få en centrum-højrekonstellation, som inkluderer Venstre, Moderaterne, De Radikale, De Konservative, LA og så bliver suppleret af de mandater, der mangler.

Særligt De Radikales partileder, Martin Lidegaard, har gjort et godt indtryk på Vanopslagh.

- Jeg har i hvert fald et glimrende samarbejde med ham, og jeg tror, vi kunne lave noget rigtig godt på reformdagsordenen, og at han skulle have lov til at give den fuld gas med klima.

Vanopslagh siger videre, at han er klar over, at han kan komme til at skuffe sit bagland i forsøget på at gøre sit parti regeringsdueligt.

I april dannede Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale en såkaldt reformalliance, som har til formål at presse og inspirere regeringen.

Det sagde lederne af de tre partier til Berlingske.

Lidegaard udtalte, at de tre partier forestiller sig et "langvarigt" samarbejde, hvor de vil stå sammen.

Imens lød det fra Vanopslagh, at det er naturligt, at "vi tre partier - der alle har et højere ambitionsniveau, hvad enten det handler om tilbagetrækning, udenlandsk arbejdskraft, personskat eller iværksætteri - går sammen".

Lidegaard sagde til DR i september, at hvis der skulle opstå en situation, hvor De Radikale sidder med de afgørende mandater, så er han klar til at gøre alt, hvad han kan for at gøre partiets indflydelse gældende.

- Og ja, det vil så helt klart være med henblik på at komme i regering, lød det fra partilederen.

