Vanopslagh er træt af krisesnak fra regeringens side

Dansk politik behøver ikke kun handler om kriser. Der er en masse gode historier at fortælle.

Det siger Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, i sin partiledertale ved Folkemødet på Bornholm.

Ifølge Vanopslagh er det især regeringen, som bruger for meget tid på krisesnak.

- Klimakrise. Biodiversitetskrise. Sundhedskrise. Trivselskrise. Fødevarekrise. Økonomisk krise. Velfærdskrise. Krig i Europa. Alvorlig mangel på arbejdskraft. Historisk høj inflation. Farlige skærme der ødelægger børns liv.

- Ja, der er ikke det regeringen ikke er klar til at udråbe som en historisk krise. Og man må jo sige, at den virkelig er committed (dedikerede, red.) til det med kriserne. Jeg kan hvert fald ikke huske, hvornår vi sidst har set en regering komme så dårligt fra start og være i en form for permakrise (permanent krisetilstand, red.), siger Vanopslagh.

Han vil tage ja-hatten på i stedet for nej-hatten.

- For jeg tror på, at det er vigtigt, at vi politikere ind i mellem også fortæller om alle de gode nyheder. Om alle grundene til at have håb for fremtiden.

- Ikke fordi vi kan snakke problemer væk. Eller at alt er rosenrødt. Vi står faktisk med nogle alvorlige udfordringer, som kræver langsigtede og svære politiske beslutninger. Men lad os nu ikke af den grund piske en dommedagsstemning op, siger Alex Vanopslagh.

LA-lederen nævner i sin tale en række - ifølge ham - positive historier. Heriblandt en meget aktuel en af slagsen.

- Også i vores egen lille danske andedam er der gode nyheder. I 2023 kom det frem, at Mette Frederiksen er kandidat til Nato-topjobbet, så måske kan vi også få en bedre statsminister, siger Vanopslagh.

Han henviser til, at statsminister Mette Frederiksen (S) på rygteplan er blevet sat i forbindelse med jobbet som generalsekretær i forsvarsalliancen Nato.

Mette Frederiksen har torsdag, på Folkemødets første dag, igen forholdt sig til Nato-rygterne.

- Jeg er meget glad for mit arbejde, og det har jeg tænkt mig at passe. Så nej, jeg er ikke på vej til Nato, sagde hun tidligere torsdag ifølge Berlingske fra DR's scene i Allinge.

