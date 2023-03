Vanopslagh går fri - er flov over at have brudt boligreglerne

Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, har ikke så meget at sige til, at Folketingets Præsidium tirsdag har besluttet ikke at gå videre med hans boligsag.

- Folketingets Præsidium må selv kommentere deres beslutninger. Jeg har ikke nogen kommentarer til det, siger han.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Boligøkonomisk Videncenter har ifølge Dagbladet Information estimeret, at den gratis folketingslejlighed, som Vanopslagh beboede i 29 måneder, ville kunne lejes ud for cirka 10.000 kroner om måneden. Det svarer til cirka 290.000 kroner i sparet husleje.

Spørgsmål: Hvordan har du det som liberal i maven over, at skatteborgernes penge bliver brugt på den måde?

- Uanset om jeg var liberal eller ej, så er jeg flov over, at jeg ikke har haft styr på reglerne.

- Det, synes jeg bare, man skal være flov over, uanset om man er liberal, siger han.

Alex Vanopslagh blev i sidste uge politianmeldt af en borger i forbindelse med sagen.

Folketingets Præsidium har altså drøftet sagen tirsdag og vil ikke gå videre med den.

Spørgsmål: Hvad tænker du, at denne sag betyder for den politikerlede, der generelt er i samfundet?

- Det må du spørge borgerne om, siger Alex Vanopslagh.

/ritzau/