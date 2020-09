Vanopslagh: Liberalisme er andet end penge og excel-ark

Efter et år med ny formand ligger Liberal Alliance stadig omkring spærregrænsen. Tilliden er ikke tilbage.

Liberal Alliance er fortsat dybt mærket af det markante valgnederlag, partiet led ved Folketingsvalget i 2019. 13 mandater blev til fire og daværende politisk leder Anders Samuelsen kom end ikke ind i Folketinget.

Partiet valgte den unge Alex Vanopslagh som ny leder. Men omkring et år senere har han ikke formået at løfte partiet i meningsmålingerne væk fra spærregrænsen.

Efter hans første tale som formand på et landsmøde i partiet, siger han, at vælgernes tillid stadig ikke er kommet tilbage til partiet oven på regeringsdeltagelsen fra 2016 til 2019.

- Ved forrige valg fik vi 7,5 procent af stemmerne. Jeg tror ikke, at størstedelen af dem pludseligt går ind for højere skatter og mere indblanding i vores liv.

- Jeg tror, de oplevede, at vi forvaltede deres tillid dårligt og utroværdigt. Man mistede tilliden til Liberal Alliance efter ultimative krav og klatreture op i og ned fra træer. Der markerer jeg et kurskifte, siger han.

Kursskiftet består ikke kun i, at ultimative krav om skattelettelser i toppen er tabu. Alex Vanopslagh og partiet vil også fokusere mere på liberale og borgerlige mærkesager, der ikke nødvendigvis har fokus på skat og penge.

Derfor har partiet også spillet ud med et familiepolitisk udspil på dagen for landsmødet. Det indebærer blandt andet mere støtte til, at folk kan blive hjemme og passe deres børn.

- Jeg har klart den ambition, at vi ikke kun skal være liberale, når det kommer til økonomi, penge og excel-ark. Men at vi også er liberale og borgerlige i ånden og værdipolitikken.

- Derfor er familiepolitikken afgørende, siger Alex Vanopslagh.

I sin tale til årsmødet talte formanden også for, at blå blok skal holde op med at skændes med sig selv.

Og at spekulationerne, om hvorvidt De Konservatives formand Søren Pape Poulsen er et stærkere kort end Venstres Jakob Ellemann-Jensen som statsministerkandidat, må manes i jorden.

- Vi spilder tiden, når snakker om, om det skal være en anden en Venstres formand, der skal være statsministerkandidat i blå blok, når Venstre er så meget større, siger Vanopslagh og fortsætter:

- Lige nu har vi den rødeste statsminister siden Anker Jørgensen, der fører en ræverød økonomisk politik. Den regering har brug for blåt modspil. Og det får den ikke, hvis vi spænder ben for hinanden.

