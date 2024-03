Støjberg og Vanopslagh har en klar besked til regeringen: Vil blokere for kvindelig værnepligt

Godmorgen.

Dagens Morgensamling begynder på Christiansborg, hvor formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, og formand for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, har meldt ud, at de agter at blokere for kvindelig værnepligt ved at bruge deres vetoret. Det siger de til Berlingske.

Tidligere i går var forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) ellers ude og true med at opsige forsvarsforliget, som et bredt udsnit af Folketingets partier har givet hånd på, hvis ikke “fornuften rammer” de to partier.

Det tror hverken Alex Vanopslagh eller Inger Støjberg imidlertid på, at der vil ske. Til Berlingske sammenligner Alex Vanopslagh fremgangsmåden med afskaffelsen af store bededag, hvor SVM-regeringen ifølge ham på samme vis forsøgte at bruge den sag som en adgangsbillet til forsvarsforhandlingerne.

“Det lyder til, at Troels Lund Poulsen overvejer at lave en ny omgang af fadæsen fra forløbet med store bededag. Dengang kom regeringen på bedre tanker, og det håber jeg også, at den gør her,” siger han.

Mads Fuglede er regeringens mest alvorlige manddattab

Vi bliver på Borgen lidt endnu, for i går chokerede den tidligere Venstre-politiker Mads Fuglede, da han bekendtgjorde, at han skifter til Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne. Det efterlader regeringen med et skrøbeligt flertal.

Men bruddet mellem Venstre og Mads Fuglede er alvorligt af andre grunde end blot regeringens flertal. Læs hvorfor i dagens Kristeligt Dagblad.

Kort nyt fra udlandet

Den britiske regering vil ifølge Reuters forbyde tobak for alle født efter den 1. januar 2009. Loven fremsættes onsdag, og hvis den vedtages vil det blive den strengeste tobakslovgivning i verden.



I dag rejser den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken for sjette gang til Mellemøsten, efter krigen mellem Israel og Hamas startede, skriver Reuters. Han forventes at drøfte våbenhvile samt planen for genopbygningen af Gaza, når krigen engang er slut.



I Gaza meldes 15 personer dræbt efter et israelsk luftangreb på flygtningelejren al-Nuiserat. Det skriver Reuters.

Kvinde faldt ud af kiste under begravelse. Men fabrikant afviser kritik

Det var en chokeret grønlandsk familie, som i december 2023 så til, da deres afdøde familiemedlem under begravelsen faldt gennem bunden af kisten og ned i graven.

Kisten, som gik i stykker, var danskproduceret. Og det fik den grønlandske biskop Paneeraq Siegstad Munk til at udtrykke bekymring for de mange standardkister, der importeres fra Danmark, som hun mener er i en for skrøbelig kvalitet.

I dagens avis taler Kristeligt Dagblad med fabrikanten bag de danske kister, der imidlertid afviser at det er kvaliteten, den er gal med. Bliv klogere på forløbet her.

Danskere over 60 år er verdens lykkeligste

Igen i år må Danmark se sig slået af Finland, når det gælder om at være verdens lykkeligste land. Det fremgår af FN-rapporten World Happiness Report, der beder personer fra 143 lande bedømme deres liv på en skala fra 1 - 10, hvor 10 repræsenterer det bedst tænkelige liv.

Men for første gang har rapporten også lavet separate vurderinger fra forskellige aldersgrupper, og her ligger danskere over 60 år helt i top.

Generelt lyder det ellers i rapporten, at de unge overordnet melder om større tilfredshed med livet sammenlignet med de ældre. Men i Danmark scorer gruppen over 60 år altså i gennemsnit 7,9 på skalaen, mens gruppen under 30 år scorer 7,3.

Det gør danskerne over 60 år til verdens lykkeligste gruppe, eftersom Finland, der for syvende gang snupper titlen som verdens lykkeligste land, har en gennemsnitsscore på 7,7.