Vanopslagh om uberettiget støtte i boligsag: Det er min skyld

Det er politisk leder Alex Vanopslaghs (LA) ansvar, at han har modtaget uberettiget støtte i en sag om dobbelt husførelse.

Men det er andre, der fælder dommen, påpeger han med henvisning til, at flere jurister mener, at hans sag bør undersøges af politiet.

- Det er min skyld, jeg har begået en fejl. Men det er andre, der fælder dommen og siger, hvad jeg skal betale tilbage.

- Så er det som om, at det skal lægge mig til last, at myndighederne har truffet en afgørelse. Det er ikke mig, der træffer en afgørelse, siger han på Christiansborg, da en flok journalister møder ham på gangen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge flere jurister, som Dagbladet Information har talt med, bør sagen om dobbelt husførelse undersøges af politiet. Det må myndighederne afgøre, mener Vanopslagh.

- Jeg kan ikke stå og sige, at nogle instanser skal forfølge en sag. Det skal kommunen gøre. Jeg kan ikke tvinge armen om på embedsmænd i kommunen og sige, at nu skal de behandle en sag, siger han.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde flyttet folkeregisteradresse til Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Alex Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Boligøkonomisk Videncenter anslår, at den gratis folketingslejlighed, som han beboede i 29 måneder, ville kunne lejes ud for cirka 10.000 kroner om måneden. Det svarer til cirka 290.000 kroner i sparet husleje.

Dem har Folketingets Administration dog ikke bedt ham betale. Men det er ude af Vanopslaghs hænder, mener han.

- Det forholder sig sådan, at uanset hvad jeg ønsker frivilligt at betale tilbage, så er det Folketingets Administration, der afgør det. Det må jeg rette mig ind efter.

- Hvis man mener, reglerne skal være anderledes, og at det skal gælde bagudrettet, så skal Folketingets Præsidium ændre de regler, siger Vanopslagh.

/ritzau/