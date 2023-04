Vanopslagh vil undgå hovmod og jagter flere gode valg

Det er blevet en helt normal ting i dansk politik at se Liberal Alliance ligge på mere end ti procents opbakning i de politiske meningsmålinger, som analyseinstitutterne laver.

Men selv om partiet gik fra tre til 14 mandater ved folketingsvalget i november sidste år, beholder partileder Alex Vanopslagh (LA) begge ben på jorden.

- Vi er alle sammen ekstatiske og nærmest berusede over den fremgang, vi har oplevet. Men jeg vil alligevel lige advare imod, at det begynder at stige os til hovedet.

- Et godt gammelt dansk ordsprog siger, at hovmod vil altid stå for fald. I skal ikke tro, at jeg ikke tror på, at vi kan blive endnu større og stærkere som parti, og at jeg ikke har den ambition. Selvfølgelig har jeg det.

- Men det er noget, vi skal gøre os fortjent til, siger han i sin tale ved partiets landsmøde lørdag i Tivoli Congress Center i København.

Ved landsmødet sidste år måtte Alex Vanopslagh forholde sig til meningsmålinger, der placerede Liberal Alliance lige omkring spærregrænsen til Folketinget på to procent.

Men ved valget i november endte partiet på 7,9 procent af stemmerne.

- I første omgang skal vi bruge al vores energi og fokus på de knap otte procent af danskerne, der har stemt på os. I manges tilfælde for første gang.

- Vi skal vise dem, at det var en god idé. At Liberal Alliance er et liberalt parti, du kan stole på, og det kan du trygt gøre endnu en gang.

- For gør vi det, tror jeg også på, at vi kan få endnu flere mandater, at vi kan slå rødder i kommunerne med byrødder, og at vi kan få valgt Henrik til Europa-Parlamentet. Men det er noget, vi skal gøre os fortjent til, siger han.

Folketingsmedlem Henrik Dahl er blevet udset til at være Liberal Alliances spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet.

Det bliver afholdt i juni næste år. Liberal Alliance er stillet op ved de tre seneste valg til Europa-Parlamentet uden at komme ind.

På kommunalt plan fik partiet ved kommunalvalget i 2021 sin første borgmester, Emil Blücher i Solrød Kommune.

Liberal Alliance må ifølge Alex Vanopslagh aldrig blive fanget i at stemmemaksimere på bekostning af partiets værdier og idealer.

- Det må aldrig, og det vil jeg gerne advare kraftigt imod, blive et mål for Liberal Alliance alene at skulle have mange stemmer.

- For så begynder man at blive et parti, der tilrettelægger politikken efter, hvad der giver mange stemmer. Frem for at overbevise flest mulige mennesker om, at man har fat i den lange ende, siger han.

