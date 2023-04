Vanopslaghs boligsag fylder ikke på landsmødet

Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslaghs (LA) boligsag har fyldt en del på Christiansborgs gange de seneste måneder.

Sådan er det langt fra på lørdagens landsmøde for Liberal Alliance i København.

Det viser noget om det nådesløse i politik.

Sådan lyder analysen fra Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker hos Jyllands-Posten.

- Når tingene går godt, kan man nærmest gå på vandet. Men når det går dårligt, så slår tingene bare meget hårdere, siger Niels Thulesen Dahl.

- Hvis vi forestiller os, at den boligsag havde hængt over hovedet på ham sidste år, hvor partiet bevægede sig lige omkring spærregrænsen i målingerne, så havde det været en langt mere alvorlig sag for ham.

Sagen er blevet nævnt på landsmødet en enkelt gang.

Det er sket i en selvironisk video med Alex Vanopslagh, hvor han indgår i en dialog med sig selv.

De bliver kaldt Alex-Alex-videoer, og partiet har lavet den type af videoer flere gange. Videoerne har særligt høstet popularitet på de sociale medier.

I videoen fra landsmødet blandes Alex Vanopslaghs boligsag sammen med minkskandalen, hvor der også bliver stukket til statsminister Mette Frederiksen (S) og Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Til store grin og klapsalver fra partiets medlemmer i salen.

"Boligsvindleren fra Struer" bliver Alex Vanopslagh i løbet af videoen kaldt med et glimt i øjet, inden han slutter videoen af med et "din store klaphat" om sig selv.

I slutningen af marts lukkede Folketingets Præsidium - Folketingets ledelse - sagen om Alex Vanopslaghs brug af folketingsboligen.

En civil borger har anmeldt Vanopslagh til politiet som følge af sagen. Den sag kører stadigvæk.

Liberal Alliances leder har gennem hele forløbet påtaget sig hele skylden for sagen.

Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden.

Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

