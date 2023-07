Vanopslaghs boligsag genoptages til efteråret

Formand i Liberal Alliance Alex Vanopslaghs boligsag skal genoptages i Folketingets Præsidium.

Det bekræfter Folketingets administration ifølge Ekstra Bladet.

Claus Brask, der er Folketingets presseansvarlige, oplyser til mediet, at sagen vil være på dagsordenen på præsidiets første møde efter sommerferien.

Mødet finder sted 18.-19. september.

LA-partilederen fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden.

Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Siden har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Tidligere på året besluttede Folketingets Præsidium at drøfte formandens boligsag.

Det skete, efter at gruppeformand i Enhedslisten Peder Hvelplund bad præsidiet tage stilling til, hvorvidt der bør rejses en politisag mod Vanopslagh.

Men præsidiet valgte kort tid efter drøftelsen ikke at gå videre med behandlingen af boligsagen.

Af "respekt for den kommende præsidiedrøftelse" kan Folketingets administration ikke løfte sløret for, hvad man vil diskutere på mødet i september, lyder det.

Peder Hvelplund mener, at "det er på høje tide", at præsidiet tager sagen op igen.

- Jeg forventer, at præsidiet får præciseret reglerne om brugen af de her medlemsboliger, siger han til Ekstra Bladet.

Boligsagen er desuden havnet i politiets søgelys.

Det skrev Dagbladet Information, der har fået det oplyst af Københavns Politi i forbindelse med en afhøring af en af Informations journalister, i slutningen af juni.

Ifølge mediet har Københavns Politi ikke oplyst, hvad status er på efterforskningen, der vil inkludere afhøring af vidner.

Politiet har heller ikke oplyst, om Vanopslagh er sigtet i sagen. Årsagen er et "hensyn til beskyttelsen af personoplysninger".

Liberal Alliance har tidligere oplyst til Information, at partilederen ikke er blevet afhørt af politiet.

/ritzau/