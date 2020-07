Vanvidsbilisme i København stiger under nedlukningen

Politiet peger på tomme gader som forklaring på stigningen af sigtelser for vanvidsbilisme i København.

I første halvår af 2020 er halvanden gang så mange personer blevet sigtet for vanvidsbilisme som i hele 2019.

Det viser en opgørelse fra Københavns Politi.

Ifølge Steen Søder, chef for Center for færdsel og trafik i Københavns Politi, hænger stigningen sammen med den lave mængde trafik på vejene under nedlukningen af samfundet.

- Det er fuldstændig vanvittigt og uacceptabelt at køre på den måde.

- Vanvidsbilisterne spiller hasard med både eget og tilfældige borgeres liv. Derfor er det noget, vi har stort fokus på i vores færdselsindsats, siger han.

Vanvidsbilisme defineres som kørsel, der er over 100 procent hurtigere end det tilladte.

I 2019 blev i alt 19 personer sigtet for vanvidsbilisme. I det første halvår af 2020 blev 31 personer sigtet.

/ritzau/