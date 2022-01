Vanvidsbilist får næsten fire års fængsel for trafikdrab. Men det sidste punktum er endnu ikke sat

Den 24-årige vanvidsbilist, der sidste sommer påkørte og dræbte 19-årige Emilie Hansen, er blevet idømt tre år og ni måneders fængsel. Et “slag i ansigtet“, at han anker sagen, lyder det fra de pårørende

For fjerde gang på halvanden måned var Emilie Hansens familie og venner mødt op i Københavns Byret for forhåbentligt at få sat endeligt punktum i den sag, hvor tre unge mænd og en ung kvinde sidder på anklagebænken for at køre den 19-årige kvinde ihjel i juni sidste år. Det skete i krydset mellem Englandsvej og Sundholmsvej på Amager i København, hvor Emilie Hansen blev ramt af en sølvgrå Audi, da hun var på vej hjem fra en sankthansfest på cykel.