Var det ikke for Elsa, ville mange kampe blive spillet uden dommer

I august måned dømte Elsa Sørensen ikke færre end 27 fodboldkampe. Det er Sydøstjysk Dommerklub, der er hendes kampfordeler, og hver 14. dag får Elsa Sørensen en oversigt over, hvilke seriefodboldkampe hun skal dømme. Privat er hun tilknyttet fodboldklubben Hejnsvig IF. Snart fylder hun 70 år og har ingen planer om at stoppe som fodbolddommer foreløbigt. Elsa Sørensen dømmer i både lilleput-, junior- og seniorkampe.

Elsa Sørensen, hvorfor har du været fodbolddommer i så mange år?