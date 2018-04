- En udbredt teori om Karlsvognen er, at de gamle vikinger oprindeligt anså vognen for at tilhøre guden Thor fra den nordiske mytologi.

- I mytologien er Thor netop kendt for at køre rundt på himlen i en vogn, som trækkes af to vilde gedebukke, og derfor kan det lyde plausibelt, at Thor og hans vogn oprindeligt har lagt navn til Karlsvognen.

- Men det er blot endnu af de teorier om Karlsvognen, der hverken kan be- eller afkræftes af forskningen.