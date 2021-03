Varianter der holdes særligt øje med

* Virusvariant B117:

Blev først påvist september sidste år i England. Der er bred enighed om, at varianten er mere smitsom end de gængse varianter af coronavirus. Den øgede smitsomhed er vurderet til at være mellem 35 og 75 procent.

* Virusvariant B1351:

Blev første gang påvist i Sydafrika i oktober sidste år. Den mistænkes for at være mere smitsom og have nedsat følsomhed over for antistoffer.

* Virusvariant P1:

Varianten blev første gang fundet i den brasilianske by Manaus og hos rejsende fra Japan, der havde været i Brasilien. Der er stor mistanke om, at varianten er mere smitsom. Det er dog ikke endeligt bevist. Nogle vacciner virker muligvis mindre effektivt mod varianten, men heller ikke dette vides med sikkerhed.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/