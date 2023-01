Varm luft fra det Caribiske Hav sender regnvejr ind over Danmark

Det er en særdeles våd morgen, som danskerne onsdag vågner op til.

Regnvejret skyldes et frontsystem, der har bevæget sig ind over landet fra Nordsøen.

Frontsystemet fra det Caribiske Hav har varm luft med sig og indeholder dermed en del fugt.

I løbet af de seneste 24 timer er der faldet 24,8 millimeter regn i Askov i Sydjylland.

Det er i tidsrummet den højeste mængde regn i hele landet, oplyser DMI.

Og det våde vejr ser ud til at fortsætte lidt endnu.

- Fra nu af og frem kan der komme 10-15 millimeter mere regn, siger vagthavende meteorolog ved DMI Mette Zhang.

Sydjyllands Politi advarer onsdag morgen også om vand på vejene.

- Vi har fået flere anmeldelser om vand på vejen forskellige steder i Sydjylland. Husk at køre efter forholdene og vær særlig opmærksom under viadukter og andre lavtliggende vejforløb, skriver politiet på Twitter.

Det nikker Mette Zhang genkendende til.

- Der kan være risiko for akvaplaning, så man skal passe på i lavninger, siger hun.

Tirsdag aften varslede DMI kraftig regn i Jylland samt risiko for selvsamme i resten af landet.

Stedvist forventes der at falde 20-40 millimeter regn - lokalt endnu mere.

Kriteriet for kraftig regn er mere end 30 millimeter på mindre end 24 timer.

Nedbør i den mængde kan ifølge DMI give risiko for oversvømmelser - især med henblik på at de seneste tre uger har været særdeles våde.

Det har mættet jorden med vand og ført til øget vandstand i åer og vandløb.

Tidligere var det forventet, at dagene kunne byde på snestorm, men de seneste prognoser har mere eller mindre aflyst hvidt vejr.

Regnvejret forventes at fortsætte onsdagen ud for så at holde en pause torsdag, som ifølge DMI bliver en mellemdag med regnbyger, der i det nordjyske kan gå over i slud.

Enkelte steder kan der falde op mod 50 millimeter regn frem til lørdag morgen.

