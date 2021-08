Varm sommer har givet livredderne ekstra travl sæson

En varm sommer har betydet, at antallet af livredningsaktioner i år er det højeste i tre år.

Det viser foreløbige tal fra Trygfonden, som den 18. august lukker ned for badesæsonen.

Trygfondens livreddere har udført 18 livreddende aktioner i perioden fra 25. juni til 5. august.

Året forinden havde livredderne været i vandet 17 gange for at redde liv i den samme periode.

I år har der også næsten været en fordobling i antallet af førstehjælpsaktioner. I 2020 lød tallet på 867, mens der i år har været 1478 aktioner.

Det skyldes blandt andet, at 2021 har budt på varme sommermåneder, fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef hos Trygfondens kystlivredning.

- Vores juli måned har været super travl. Der har virkelig været mange badegæster på grund af det fine vejr.

- Årene med corona har været specielle, fordi mange danskere er blevet hjemme. Til gengæld har der været færre turister, da tyskerne også er blevet hjemme.

Ser man tre år tilbage, viser tallene, at 37 livreddende aktioner blev udført i 2018.

Ifølge Anders Myrhøj har nye trends blandt danskere været en af årsagerne til en travl sæson.

- Vejret beslutter, om vi har travlt, og det har jo været rigtig fint.

- De nye måder at bruge havet på, som for eksempel åbent vand-svømning og paddleboards har fyldt mere, end det gjorde for fem år år siden.

Livredderne udfører fire typer indsatser på strandene.

Det drejer sig om livreddende indsatser, hvor det vurderes, at en eller flere personer er i livsfare.

Derudover udføres førstehjælpsaktioner, hvor der er tale om eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.

De to sidste indsatser er de forbyggende og oplysende.

Selv om livredderne ikke længere er på strandene fra 18. august, opfordres danskerne stadig til at hoppe i vandet.

- Jeg håber, folk vil bruge havet. Badevandet forbliver varmt ind i efteråret, og der er masser af gode oplevelser i at tage en dukkert, lyder det fra Anders Myrhøj.

