Varm uge skydes i gang med høj sol til Royal Run-løbere

De mange mennesker, der mandag snører løbeskoene i anledning af Royal Run, skal huske at fylde deres vanddunke - for temperaturerne bliver høje, og solen tydeligt mærkbar.

Sådan lyder det mandag morgen fra Pernille Hansen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver nogen eller en del sol til hele landet, og temperaturerne bliver mellem 19 og 24 grader. Så det bliver ret varmt, siger hun.

I løbet af mandag eftermiddag er der dog i de østlige og sydlige risiko for, at der bliver dannet enkelte regnbyger - og der er også risiko for torden.

- Men det vil bare være enkelte steder. De fleste vil opleve det som en tørvejrsdag.

Også tirsdag og onsdag ser ud til at byde på godt vejr, lyder det fra meteorologen.

Tirsdag bliver en tørvejrsdag med en del sol de fleste steder og temperaturer fra 17-23 grader. Ligesom i sidste uge kommer vinden fra øst, så ved de østvendte kyster vil det dog stadig føles køligere.

Onsdag bliver ligeledes tør.

- Men solen kan onsdag blive en smule mere sløret. Vi får dog stadig temperaturer mellem 19 og 25 grader.

Torsdag vender vejret så en smule.

Det bliver mere skyet, og der vil komme regn eller byger, som bevæger sig op fra syd og vil ramme de sydlige og østlige egne, forklarer meteorologen.

Fredag trækker regnen videre op, og den femte ugedag vil dermed give lidt regn til det meste af Danmark.

- Men det kommer stadig til at blive varmt. Torsdag mellem 19 og 24 grader, måske 25 lokalt, og fredag lidt lavere med 17-23 grader, siger Pernille Hansen.

Det varme vejr skyldes, at der ligger et lille lavtryk over det centrale Europa. Nord for lavtrykket - over Danmark - er der samtidig en østlig og nordøstlig strømning af varm og tør luft.

- Det giver os de her ret flotte dage med solskin og muligheder for enkelte byger, lyder det fra meteorologen.

/ritzau/