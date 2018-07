Varme biler kan udløse brande i den knastørre natur

Beredskabsstyrelsen, politi og nordjyske kommuner advarer om, at bilers katalysatorer kan antænde brande.

Beredskabsstyrelsen advarer imod, at man parkerer sin varme bil i højt, tørt græs.

- Vi har set rapporter om, at biler parkeret i højt græs kan antænde en brand. Så rådet er: Parker ikke en varm bil i højt græs, find et andet sted, siger forebyggelsesekspert Mads Dalgaard, Beredskabsstyrelsen.

Nordjyllands Politi kom tidligere onsdag med en tilsvarende advarsel på Twitter.

- Hvis du skal parkere din bil på en rasteplads eller andet, hvor græsset måske ikke lige er blevet slået, så overvej din parkering meget nøje.

- Græsset er nemlig flere steder så tørt, at katalysatoren på biler kan antænde det, lyder det fra den nordjyske politikreds.

Samme budskab kommer fra Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner, der ifølge mediet Nordjyske har hastebestilt 2000 plakater.

De skal på dansk, engelsk og tysk advare mod at stille bilerne på brændbart underlag i klitplantager og sommerhusområder.

Hvor ofte biler er skyld i naturbrande, ved Mads Dalgaard ikke.

- Bilen skal være varm, før det sker. Men vi ved fra rapporter, at det er sket, siger Mads Dalgaard.

Bilens katalysator, som skal rense udstødningsrøgen for skadelige stoffer, kan blive flere hundrede grader varm.

Og det er en dårlig kombination med den knastørre danske natur.

Den seneste opgørelse viser, at der siden 1. juli i gennemsnit har været 36 naturbrande hver dag landet over.

Tirsdag 24. juli blev den hidtil værste med hele 73 udkald til naturbrande i løbet af døgnet.

Ifølge Mads Dalgaard er de fleste naturbrande forårsaget af brug af bål og grill, gnister fra høstmaskiner og glødende cigaretskod, der bliver smidt i naturen.

- Min fornemmelse er, at danskerne generelt gør en indsats for, at disse brande ikke opstår.

- Men der er altid nogle, der ikke har hørt om afbrændingsforbuddet, eller som tænker "det går nok", og at de har styr på det.

- Så tal med de unge, tal med naboen, så alle bliver bekendt med det og passer på hinanden, siger Mads Dalgaard.

/ritzau/