Varme nætter sender kroppen på overarbejde

Gå en tur og accepter, at det kan være svært at sove, lyder rådene til danskere med søvnbesvær i sommervarmen.

En hedebølge ruller over landet, og selv om natten kommer temperaturen flere steder i landet ikke under 20 grader.

Det giver udfordringer i mange soveværelser. Mange vender og drejer sig i sengen og har svært ved at sove.

Det skyldes ifølge søvnvejleder Mikael Rasmussen, at varmen sender kroppen på overarbejde.

- De fleste oplever for tiden at gå ind i et soveværelse, som er betydeligt varmere end normalt.

- Det betyder, at man sveder lidt, og det sender kroppen på overarbejde for at komme af med varmen.

- Og det kan for mange gøre det svært at falde i søvn, siger Mikael Rasmussen, der holder kurser og foredrag for personer med søvnproblemer.

Den optimale sovetemperatur ligger på 16-20 grader. Men det kan være svært at nå derned med de høje temperaturer i øjeblikket.

- Man kan slå vinduerne op, hvis der ikke er støj udenfor, som kan genere. Ellers kan man bruge en fane eller en vifte til at ventilere rummet lidt, siger søvnvejlederen.

Dynen kan med fordel skiftes ud med bare et lagen eller et dynebetræk, og topmadrassen bør være svedabsorberende, lyder rådene.

- Hvis man ligger som en anden grillkylling og vender og drejer sig, kan man også stå ud af sengen og lige gå en tur ud på altanen eller i haven 10-15 minutter, siger Mikael Rasmussen.

Det vigtigste er den mentale indstilling, siger han.

- Man skal acceptere det som et vilkår nu og her i det danske sommerland.

- Vi er bygget til at kunne tåle mindre søvn i en periode og kan sagtens præstere eller være noget for andre alligevel.

- Så det handler i høj grad også om accept, siger Mikael Rasmussen.

Begynder man først at stresse over søvnbesværet, kan det ifølge søvnvejlederen gå hen og blive et problem.

- Hvis man lader sig frustrere og irritere for meget over det, kan det gå over i en slags stress, hvor man forbinder sengen med et sted, hvor man ikke kan sove, siger søvnvejlederen.

/ritzau/